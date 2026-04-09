ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

Ο αγώνας κλιμακώνεται για την υγεία και ασφάλεια, για μόνιμη και σταθερή δουλειά και τη ΣΣΕ

Ισχυρό αγωνιστικό μήνυμα έστειλε στην εργοδοσία η χτεσινή επιτυχημένη δίωρη στάση εργασίας των εργολαβικών εργαζομένων, που απασχολούνται στις εργασίες γενικής συντήρησης (shutdown) των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο ενάντια στην εντατικοποίηση που τους εξουθενώνει και απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Την απόφαση για στάση εργασίας είχαν πάρει τα κλαδικά Συνδικάτα Μετάλλου Αττικής και Ενέργειας Αττικής - Εύβοιας - Βοιωτίας - Κορίνθου μετά το διπλό εργατικό «ατύχημα» που έγινε την περασμένη Δευτέρα, όταν φορτίο που μετέφερε γερανός χτύπησε δύο εργαζόμενους της εταιρείας «Anelixis», τον έναν πολύ σοβαρά καθώς υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο πόδι.

Στην κινητοποίηση των εργαζομένων μαζί με τα δύο κλαδικά Συνδικάτα το «παρών» έδωσε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής, ενώ μίλησε και ο πρόεδρός του, Κώστας Ντάφος.

Επίσης παραβρέθηκε ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής του ΚΚΕ.

Στη διάρκεια της στάσης εργασίας και της συγκέντρωσης μίλησαν o Λάμπρος Χαντζάρας, από τη διοίκηση του Παραρτήματος Θριασίου του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και ο Χρήστος Ματαράγκας, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Μεταξύ άλλων σημείωσαν ότι από την αρχή του shutdown, με πολύμορφες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, κατάγγειλαν την ασυδοσία των ΕΛΠΕ με τη 12ωρη δουλειά, μπλόκαραν την αδήλωτη εργασία ακόμα και την Κυριακή, ενώ κατάγγειλαν την ένταση της πίεσης μέσω παρακολουθήσεων με drones και τον περιορισμό του διαλείμματος, η οποία αυξάνει το άγχος και την εξάντληση.

Υπογράμμισαν επίσης ότι στόχος της εργοδοσίας είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα το shutdown γιακαι το κέρδος τους εκτοξεύεται όταν πουλάνε πανάκριβο το πετρέλαιο και τη βενζίνη.

Επιπλέον, κάλεσαν τους εργαζόμενους να απαιτήσουν μεταξύ άλλων να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος, να καταβληθεί με ευθύνη ΕΛΠΕ και εργολάβων πλήρης αποζημίωση των τραυματισμένων συναδέλφων τους, να υπάρξει καταβολή στο 100% όλων των μισθών τους για όσο διάστημα δεν θα μπορέσουν να εργαστούν. Ειδικότερα για τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε βαρύτερα, απαίτησαν την πλήρη κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων με αποκλειστική ευθύνη της εργοδοσίας.

Παράλληλα, απαίτησαν άμεσα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς του shutdown, με βασικό αίτημα τη μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7ωρη βάρδια με 5ήμερο και αυξήσεις στα ημερομίσθια, όπως προβλέπεται στο σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης που θέτουν τα συνδικάτα.

Με τη δύναμη του συλλογικού αγώνα

Ξεχωριστή σημασία έχει η συμμετοχή στη στάση εργασίας των καθαριστριών που χρόνια τώρα απασχολούνται στις εγκαταστάσεις μέσω εργολαβικής εταιρείας. Είναι οι ίδιες καθαρίστριες που πριν λίγες μέρες απέργησαν έχοντας την πολύτιμη στήριξη του κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, απαιτώντας να τους επικολλούνται Βαρέα και Ανθυγιεινά Ενσημα καθώς από το 2015 και μετά αν και δουλεύουν σε συνθήκες διυλιστηρίου, η εργοδοσία τις εμφανίζει να δουλεύουν σαν να είναι σε γραφεία!

Το θάρρος που βρήκαν να οργανώσουν τον αγώνα τους ύστερα από χρόνια αναμονής και φόβου, η στήριξη του κλαδικού Συνδικάτου είναι αυτά που τις έφεραν, η μία παίρνοντας δύναμη από την άλλη, να βρεθούν και χτες στην πύλη του διυλιστηρίου στο πλάι των συναδέλφων τους για να διεκδικήσουν και οι ίδιες μέτρα προστασίας. Και κάθε κουβέντα μαζί τους αναδεικνύει τη δύναμη που τους δίνει η κοινή δράση, η ενότητά τους, η κατανόηση ότι δεν είναι πια η καθεμία μόνη της, στοιχεία που αποτελούν παρακαταθήκη και για τη συνέχεια του αγώνα.

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Χθες μαζική κινητοποίηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη, έξω από την πύλη των ΕΛΠΕ, με τους εργολαβικούς να διαδηλώνουν την απόφασή τους να μπουν στη δουλειά με ψηλά το κεφάλι, σπάζοντας αγωνιστικά τους εκβιασμούς των εργολάβων και των ΕΛΠΕ.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν μαζικά εργαζόμενοι άλλων κλάδων, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη στον αγώνα που κάνουν για την υπογραφή ΣΣΕ, την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών και την πρόσληψή τους στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες, με την αλλαγή του εργολάβου σε ένα τμήμα των ΕΛΠΕ, στα χημικά, 37 εργαζόμενοι εκβιάζονται να παραιτηθούν από τα δικαιώματα που έχτισαν στα 20 και 30 χρόνια εργασίας τους στα ΕΛΠΕ καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, για να προσληφθούν στον νέο εργολάβο και να συνεχίσουν να έχουν μεροκάματο.

Οι εργολαβικοί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, αντιστέκονται στις πιέσεις και συνεχίζουν ανυποχώρητα τον πολύμηνο αγώνα τους. Απέδειξαν ότι οι σχεδιασμοί ΕΛΠΕ και εργολάβων δεν πέρασαν. Ούτε το εργοστάσιο λειτούργησε όπως ήθελαν. Ούτε βρέθηκε το προσωπικό για να στηθεί απεργοσπαστικός μηχανισμός. Ούτε οι εργαζόμενοι έσκυψαν το κεφάλι.

Αυτόμ τον αγώνα στηρίζουν δεκάδες σωματεία και φορείς. Και χτες το απόγευμα, εκπρόσωποι από πολλά σωματεία μετέφεραν τη συμπαράσταση των εργαζομένων των κλάδων τους. Από το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού ανέδειξαν ότι τα μονοπώλια της Ενέργειας απολύουν εργαζόμενους, ενώ είναι αυτά τα οποία κερδίζουν από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και έχουν οδηγήσει τους διανομείς να χάνουν σχεδόν το μισό τους μεροκάματο. Από το Σωματείο του Μετρό και το ΣΕΤΗΠ όπου οι εργολαβίες είναι γνώριμο καθεστώς για πολλούς εργαζόμενους.

Ολοι μαζί με μια φωνή βροντοφώναξαν: «Εργατιά μπροστά, τώρα μια γροθιά, γκρέμισε εργολάβους και αφεντικά», «Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις των μισθών, αυτή είναι η απαίτηση των εργατών», «απλήρωτη δουλειά, απολυμένοι εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες».

Στην κινητοποίηση μίλησε ο Παύλος Μάρλης, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια στην Κεντρική Μακεδονία. «Τα ΕΛΠΕ μαζί με τους εργολάβους παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στον ωμό εκβιασμό απάντησαν με ανυποχώρητο αγώνα. Βλέπετε δεν πρόκειται για ανοργάνωτους εργαζομένους, αλλά για εργάτες συσπειρωμένους στο ταξικό τους σωματείο. Τα ΕΛΠΕ άλλωστε έχουν δοκιμασμένο τον τρόπο. Ιδια ακριβώς περίπτωση με τους ίδιους μάλιστα εργολάβους συνέβη πέρσι στη "Diaxon" στην Κομοτηνή και οι εργαζόμενοι υπέκυψαν στον εκβιασμό και έχασαν τα δικαιώματά τους. Αυτό εδώ δεν θα περάσει! Δεν θα το επιτρέψουμε!

Οι εργαζόμενοι λένε καθαρά, δεν τους χαρίζουμε ούτε ένα ευρώ. Δουλεύουμε για εμάς και τις οικογένειές μας, όχι για να θησαυρίζουν αυτοί από τη δική μας εργασία και να μας εμπλέκουν και σε ξένους πολέμους», είπε. Και διαμήνυσε: «Υποσχόμαστε ότι θα βγούμε νικητές παρά την επίθεση κράτους και εργοδοτών. Θα πέσει αλύπητα πάνω σας ο βαρύς πέλεκυς του γίγαντα λαού».

Οι εργαζόμενοι με μπροστάρη το σωματείο τους διεκδικούν να σταματήσουν τώρα οι εκβιασμοί. Να σταματήσει κάθε προσπάθεια απεργοσπασίας. Να κατοχυρωθούν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.