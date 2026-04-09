ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026

Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή!

Μαζικό κάλεσμα στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση για τον εορτασμό της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς, στο Σύνταγμα στις 10.30 π.μ., απευθύνουν εργατικά σωματεία, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους μεγάλους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος και με την ορμή από την Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

«Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση», είναι ανάμεσα στα συνθήματα που συμπυκνώνουν τα απεργιακά καλέσματα, με τα σωματεία να καλούν την εργατική τάξη να βαδίσει στον δρόμο της σύγκρουσης με το σημερινό σάπιο σύστημα. Να εμπνευστεί από τις θυσίες των ηρώων της ταξικής πάλης, από το Σικάγο μέχρι την Καισαριανή της Πρωτομαγιάς του 1944, που δείχνουν τον δρόμο της ανατροπής.

Η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών

Στο πλαίσιο αυτό, απεργιακό κάλεσμα απευθύνει και η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων για την 1η Μάη και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, αναδεικνύοντας ότι η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει την εργατική τάξη αντιμέτωπη με την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου, παρά την εύθραυστη εκεχειρία, και με τις συνέπειές του που φορτώνονται στον λαό.

«Το σύστημα του κέρδους που τσακίζει τις ανάγκες μας στηρίζεται στην εκμετάλλευσή μας, γεννάει τους πολέμους τους», σημειώνει η Ομοσπονδία, καλώντας στα 140 χρόνια από την εξέγερση των εργατών και εργατριών του Σικάγο «να συνεχίσουμε με αντοχή και αποφασιστικότητα, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και των πολέμων, την πάλη για το δίκιο της τάξης μας».

Γιατί όπως αναφέρει «σύγχρονο και αναγκαίο σήμερα είναι η μείωση του εργάσιμου χρόνου, κόντρα στις ατελείωτες ώρες δουλειάς που επιβάλλει η εργοδοσία, στη σωματική και ψυχολογική μας εξόντωση. Είναι η δουλειά με δικαιώματα και η εξασφάλιση ελεύθερου και δημιουργικού χρόνου. Δεν θα στρατευτούμε κάτω από τη σημαία των κερδών τους».

Τα κέρδη εκτοξεύονται, οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται

Αναφερόμενη ειδικά στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «τα κέρδη τους κάθε χρόνο εκτοξεύονται ενώ οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται. Οι βιομήχανοι του κλάδου επιδιώκουν τη συμπίεση των κλαδικών μισθών προς τα κατώτερα επίπεδα, την εξαίρεση εργαζομένων από την κλαδική Σύμβαση.

Οι κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς του κλάδου και η υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να διεκδικήσουμε και να επιβάλουμε το δίκιο μας. Η μαζικοποίηση των σωματείων, η δημιουργία νέων, το δυνάμωμα της οργάνωσης και της δράσης στρίμωξαν την εργοδοσία, την ανάγκασαν να πάρει μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, απέσπασαν κατακτήσεις, επιβεβαιώνουν ότι η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση, στον ταξικό αγώνα.

Η οργάνωση στους τόπους δουλειάς και η διεκδίκηση, αυτό που ξόρκιζε και ο βιομήχανος της "Βιολάντα", είναι η ασπίδα των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία και τρομοκρατία. Απέναντι στο "δίκιο" του βιομήχανου που υπηρετούν κράτος, ΕΕ και κυβερνήσεις.

Για τη μεγαλοεργοδοσία και τα κέρδη της, τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια θεωρούνται κόστος. Η παραγωγή δεν σταματάει γιατί κοστίζει, ακόμη κι αν μυρίζει προπάνιο.

Αυτό που βρωμάει είναι ο σάπιος κόσμος τους, ο κόσμος του κέρδους. Αυτή τους η μπόχα αναδίδεται από παντού

Αναδίδεται και από τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, της γραμμής του "κοινωνικού εταιρισμού" και την υποταγής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την προδοτική τους στάση και την πλάτη που βάλανε για το χτύπημα του 8ώρου. Οταν οι βιομήχανοι και η κυβέρνηση επέβαλλαν 13ωρη δουλειά, αυτοί συζητούσαν στα κρυφά τη λεγόμενη "κοινωνική συμφωνία", το πώς θα δέσουν χειροπόδαρα τους εργαζόμενους, να θωρακίσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων σε αυτές τις συνθήκες».

Η Ομοσπονδία προσθέτει πως «η συγκλονιστική συμμετοχή 720 συνδικάτων στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν διεργασίες και προβληματισμός μέσα στους εργαζόμενους και στα σωματεία, που αναζητούν αγωνιστική διέξοδο και πραγματική ελπίδα για τους εργαζόμενους στον δρόμο που δείχνουν η Εργατική Πρωτομαγιά και όλη η Ιστορία του εργατικού κινήματος, τον δρόμο της ταξικής πάλης.

Τιμάμε τους ηρωικούς αγώνες του εργατικού κινήματος, 140 χρόνια από την 1η Μάη 1886 και τον ξεσηκωμό των εργατών για το 8ωρο. Την ηρωική εξέγερση των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης τον Μάη του 1936, τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Τιμάμε όλους όσοι πάλεψαν πριν από εμάς, δεν λύγισαν, έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για τη μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης των εργαζομένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης».

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Απρίλη στις 11 π.μ. καλεί ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, για να οργανώσει την επιτυχία της απεργίας της Πρωτομαγιάς και του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα.

«Είμαστε βέβαιοι πως δεν θα διστάσουν μπροστά σε κανένα έγκλημα προκειμένου να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους», προσθέτει, αναδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη όλων των αστικών κομμάτων «δεν διστάζει να μας κάνει στόχους αντιποίνων, μπλέκοντάς μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, προκειμένου να διασφαλίσει τη "γεωστρατηγική αναβάθμιση", δηλαδή το μερίδιο της πίτας για τα ελληνικά μονοπώλια.

Δεν διστάζει να περνάει μια σειρά αντιλαϊκά νομοσχέδια για χατίρι της εργοδοσίας, όπως το πρόσφατο 13ωρο, γυρίζοντάς μας έναν αιώνα πίσω».

Και μεταφέροντας, με βάση την κατάσταση στον κλάδο, τις επιπτώσεις στη ζωή του λαού από τον πόλεμο, σημειώνει: «Μυρίζονται χρήμα από τον πόλεμο και τη δυστυχία των λαών, γι' αυτό και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ στοκάρουν προϊόντα και μάλιστα σε ακατάλληλους χώρους, με ελλιπείς υποδομές. Ανεβάζουν τις τιμές στα ύψη αλλά κάνουν εκπτώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων, στην υγεία και την ασφάλειά τους.

Τσακίζουν ακόμα περισσότερο κάθε έννοια ελεύθερου χρόνου, επιβάλλοντας ατέλειωτες υπερωρίες, προσλαμβάνοντας μέχρι και 10ωρους εργαζόμενους, όπως στην "Public", μετατρέποντας συμβάσεις σε 7ήμερες, όπως στα Σπάτα!

Τώρα χρειάζεται και από εμάς να σημάνει συναγερμός, σε κάθε χώρο δουλειάς, να δυναμώσει η δική μας οργάνωση. Για να γίνει πράξη το "Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους"!».

«Οι εργαζόμενοι, η νεολαία έχουμε κάθε λόγο να εμπνεόμαστε, να νιώθουμε περήφανοι για την Ιστορία μας και τις θυσίες του λαού μας. Παίρνουμε δύναμη από αυτήν και οργανώνουμε τους δικούς μας αγώνες!», αναφέρει ο Σύλλογος και μεταφέρει θετικά παραδείγματα, όπως των εργαζομένων στα «Notos» που μετά τις επιτυχημένες στάσεις εργασίας και απεργίες δίνουν συνέχεια στον αγώνα τους για αυξήσεις στους μισθούς και συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ή όπως των εργαζομένων στα «Praktiker» που μετά από 17 χρόνια αγώνα επέβαλαν την υπογραφή επιχειρησιακής Σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς, μέσα από κινητοποιήσεις, απεργίες και συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων.

«Με τέτοιο τρόπο χρειάζεται να δυναμώσουμε την αντίδραση σε κάθε κατάστημα, κάθε αποθήκη και γραφείο. Δεν βάζουμε στον πάγο τα δικαιώματά μας για ξένα συμφέροντα, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, για να μην πληρώσουμε πάλι εμείς για τα κέρδη τους!», καταλήγει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας

Κάλεσμα επίσης έχει ήδη απευθύνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, τονίζοντας ότι «οι μεγαλοεργολάβοι, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι κατασκευαστές, αξιοποιώντας τους νόμους του κράτους τους, που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους, παρουσιάζουν ως "ευκαιρία" τη 10ωρη και 12ωρη δουλειά για να αυξήσουμε τάχα τον μισθό, ή πως "είμαστε τυχεροί" τώρα που υπάρχει πολλή δουλειά, να δουλέψουμε Σάββατα - Κυριακές, ενώ στην πραγματικότητα διαλύουμε τις ζωές μας, χωρίς να έχουμε ελεύθερο χρόνο, και τα κορμιά μας από τη συνεχή εξάντληση. Δεν είναι ίδιος ο δρόμος μας με τον δικό τους. Τον δικό μας δρόμο τον έχουν χαράξει εργάτες πριν από μας, με τους αγώνες τους απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών».

Το Συνδικάτο θυμίζει ότι «η επιτυχία των κλαδικών απεργιών και των γενικών απεργιών που οργάνωσε και συμμετείχε όλο το προηγούμενο διάστημα, κόντρα στην προσπάθεια της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ, έδωσε το μήνυμα ότι οι οικοδόμοι και συνολικά η εργατική τάξη πρέπει να βάλουν μπροστά τις ζωές και τις ανάγκες τους, και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.

Στον κλάδο μας, όπου συνεχίζονται οι απώλειες συναδέλφων σε εργοδοτικά εγκλήματα με νεκρούς και σακατεμένους, λόγω έλλειψης μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για τα κέρδη της εργοδοσίας, και που η ευθύνη βαραίνει κύρια την κυβέρνηση της ΝΔ, πρέπει να σημάνει συναγερμός.

Η ζωή μας κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Παίζεται κορόνα - γράμματα στα γιαπιά, στις ανακατασκευές, στα μεγάλα έργα, παντού.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Εμείς θα τη μαζέψουμε, διεκδικώντας μέτρα ασφάλειας, οργανώνοντας την πάλη μας για περισσότερους ελέγχους από τους αρμόδιους μηχανισμούς, για τη διασφάλιση του σταθερού ωραρίου, που είναι όρος και προϋπόθεση για να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Από τα Τέμπη και το εργοστάσιο "Βιολάντα" μέχρι την οικοδομή, η πηγή που γεννά εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό βάζουμε στο στόχαστρο της πάλης μας».

Φάρος της ανειρήνευτης ταξικής πάλης

«Για την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο η Πρωτομαγιά αποτελεί τον φάρο της ανειρήνευτης ταξικής πάλης», τονίζει το Συνδικάτο Οικοδόμων, αναδεικνύοντας ότι η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ δίνει μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα στην εργατική τάξη και στα σωματεία της.

Οπως αναφέρει το Συνδικάτο, η Σύσκεψη αυτή ήταν «μια όαση μπροστά στα φαινόμενα σήψης που χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εκατομμυριούχο πρόεδρό της, Παναγόπουλο, που μέσα στη φούρια του να υπερασπίζεται τους εργοδότες ξέχασε να δηλώσει τα 3,2 εκατ. που κονόμησε μόνο την τελευταία πενταετία, από τις "δουλειές" που ανοίξανε και πάνε καλά. Οπως στην ταφόπλακα που έβαλε στις ΣΣΕ ως προνομιακός συνομιλητής του ΣΕΒ και όλων των κυβερνήσεων. Γι' αυτό μας πουλάει τα παραμύθια πως έχουν κοινά συμφέροντα οι εργάτες με τα αφεντικά».

«Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, χωρίς φόβο απέναντι στη βία της εξουσίας των καπιταλιστών. Γι' αυτό, η Πρωτομαγιά παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο αγώνα και μνήμης, αλλά και σταθμός για την περαιτέρω οργάνωση και ενίσχυση της συλλογικής πάλης απέναντι στην εκμετάλλευση.

Να το γνωρίζουν καλά οι κυβερνήσεις, τα κόμματα και οι "μεσσίες" του κεφαλαίου ότι δεν θα γίνουμε θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους», καταλήγει το Συνδικάτο.