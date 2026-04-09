Απόφαση για απεργία και συγκέντρωση από το ΕΚ Πειραιά

Στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου το ραντεβού της Πρωτομαγιάς

Την κήρυξημεστηναποφάσισε και το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Πειραιά που συνεδρίασε χτες.

Στο πλαίσιο της απεργιακής συγκέντρωσης θα γίνει πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο μνημείο των Πεσόντων Εργατών, τον Αύγουστο του 1923, από εργατικά σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φορείς της περιοχής.

Στις 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το ΕΚ Πειραιά έχει αποφασίσει μαζί με το ΕΚ Αθήνας τη διοργάνωση του 3ου Εργατικού - Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή, την Κυριακή 3 Μάη, για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, με σύνθημα «Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους, βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας».