SUPER LEAGUE

Θρίλερ με τρεις πρωταγωνιστές

Για άλλη μια φορά φέτος άλλαξαν τα δεδομένα στην κορυφή της Super League μετά την 25η αγωνιστική, προτελευταία της κανονικής περιόδου. Οι τρεις διεκδικητές του τίτλου, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, βρέθηκαν ξανά ισόβαθμοι στην 1η θέση, και έτσι τα πλέι οφ που θα ακολουθήσουν αναμένονται θρίλερ. Ρευστά παραμένουν τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τις περισσότερες από τις θέσεις 5 έως 8 και τα αντίστοιχα πλέι οφ, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσουν ευρωπαϊκό «εισιτήριο», ενώ ανοιχτά είναι και τα σενάρια για τις τελικές θέσεις των ομάδων στα πλέι άουτ.

Από τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής ξεχώρισε το στραβοπάτημα της ΑΕΚ στο Περιστέρι, 2-2 με αντίπαλο τον αξιόμαχο Ατρόμητο (Μήτογλου 33', Μουτουσαμί 71' - Γιόβιτς 62', 69'), σε ένα ματς με ανατροπές, ένταση και τους δύο αντιπάλους να παίζουν καλύτερα στο β' μέρος.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ επανήλθε στις νίκες, επικρατώντας εύκολα του Λεβαδειακού με 3-0 (Τάισον 7', Γερεμέγεφ 47', Χατσίδης 57'), και ξαναβρέθηκε στην κορυφή, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με τους άλλους δύο. Να σημειωθεί ότι το ματς στιγματίστηκε από την επίθεση οπαδών στην εξέδρα Τύπου, με αφορμή την κάλυψη της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αποχώρηση όλων των δημοσιογράφων από τον χώρο. Για το περιστατικό η αστυνομία ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ ο Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης όπου απαιτεί την «πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς».

Με τον Ελ Κααμπί να ξαναβρίσκει την επαφή του με τα δίχτυα, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του ΟΦΗ με 3-0 στην Κρήτη (Ελ Κααμπί 30', 70', Μουζακίτης 90'+3 πέναλτι), ενώ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στο 0-0 με τον Παναιτωλικό. Στη Λάρισα, στο ντέρμπι για την παραμονή, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 1-1 (Σαγκάλ 55' πέναλτι - Μπαρτόλο 40'), αποτέλεσμα που δεν βόλεψε καμία από τις δύο ομάδες. Νέα ευκαιρία να πλησιάσει την 5η θέση έχασε ο Αρης, που έμεινε στο 0-0 με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ενώ τις ελπίδες της για οκτάδα διατηρεί η Κηφισιά μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Βόλου (Χριστόπουλος 25', Πόμπο 68').