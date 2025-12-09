SUPER LEAGUE

Κούρσα για τρεις

Σε κούρσα για τρεις εξελίσσεται η κόντρα για τον φετινό τίτλο στη Super League, που ολοκληρώθηκε ο 1ος γύρος της με τη 13η αγωνιστική. Τόσο ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός όσο και οι δύο «Δικέφαλοι», ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, που βρίσκονται στο κατόπι του, από τη 2η και την 3η θέση αντίστοιχα, συνέχισαν νικηφόρα. Αντίθετα, νέο έδαφος από την πρώτη τριάδα έχασε ο Παναθηναϊκός, ενώ Λεβαδειακός και Βόλος, παρά τις απώλειές τους, συνεχίζουν να φιγουράρουν ψηλά.

Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 (Ελ Κααμπί 33', 40', Στρεφέτσα 63'), ΠΑΟΚ - Αρης 3-1 (Τάισον 28', Γιακουμάκης 45'+6 πέναλτι, 48' - Γένσεν 45') ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1 (Πινέδα 18', Γιόβιτς 60' πέναλτι, 70', Λιούμπισιτς 87' - Τσαντίλας 73'), Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός 1-1 (Αλάγκμπι 7' - Μπάλτσι 77'), Βόλος - Κηφισιά 1-1 (Χάμουλιτς 43' - Κάργας 38' αυτογκόλ), ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2 (Πέρεθ 37', Πασάς 90'+6 πέναλτι - Καλάμπρια 43', Μπακασέτας 70' πέναλτι), Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 0-1 (Ματσάν 11').