ΚΑΪΡΑΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Να κρατηθεί ... ζεστός για την πρόκριση

Το πλέον καθοριστικό ραντεβού του σε ό,τι αφορά το κυνήγι για μια θέση στον επόμενο γύρο του Champions League έχει σήμερα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ Aλμάτι στην Αστάνα του Αζερμπαϊτζάν για την 6η αγωνιστική της League Phase (17.30 - Cosmote Sport 1).

Το ματς θεωρείται κομβικό για τους «ερυθρόλευκους», που με μόλις 2 βαθμούς μέχρι τώρα παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία (33οι), απέχοντας από την πρώτη 24άδα, που οδηγεί σε συμμετοχή στα πλέι οφ για τους «16». Πρακτικά οι πρωταθλητές Ελλάδας στα ματς με την Καϊράτ σήμερα και απέναντι σε Λεβερκούζεν (εντός έδρας) και Αγιαξ (εκτός έδρας) χρειάζονται το απόλυτο 3 στα 3 ώστε να έχουν ελπίδες για την 24άδα.

Πέραν των αντιπάλων τους οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έχουν να αντιμετωπίσουν και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Αστάνα, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται αρκετά κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου.