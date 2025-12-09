ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΦΩΤΟ 2

Στη μνήμη του ΝΙΚΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (φωτ.), του αδερφού του, ΣΤΑΘΗ, και της κόρης του, ΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (φωτ.), που έφυγε από κοντά μας άδικα και νωρίς, και που κάθε χρόνο φρόντιζε να στηρίζει οικονομικά το Κόμμα, στη μνήμη του πατέρα και του θείου, η οικογένειά τους προσφέρει για το Κόμμα 300 ευρώ, μπροστά και στο Συνέδριό του.

***

Ηταν 8 Δεκέμβρη του 1992 όταν έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο σύντροφος στη ζωή και στον αγώνα, ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ.

Στη μνήμη του προσφέρω 50 ευρώ για την Οικονομική του Κόμματός μας.

Η συντρόφισσά του, Ελένη

***

ΦΩΤΟ 9

Στη μνήμη των αγαπημένων μας συντρόφων ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (φωτ.), ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (φωτ.), ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΑ (φωτ.), ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΑΡΙΓΛΕΙΟΥ (φωτ.), ΝΟΝΤΑ ΚΟΥΜΕΝΤΕΑ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΟΥΜΤΖΗ (φωτ.), ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (φωτ.), ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ (φωτ.), ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ (φωτ.) και ΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (φωτ.), που πρόωρα έφυγε από κοντά μας, προσφέρουμε 200 ευρώ για την Οικονομική Εξόρμηση προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, μέσω ΚΟΒ Τηλεπικοινωνιών και Ανω Μπραχαμίου αντίστοιχα.

Ρούλα και Βάλια