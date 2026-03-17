ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Τρύπα στο νερό» τα μέτρα για την οπαδική βία - Στο απυρόβλητο ο πραγματικός ένοχος

Με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το βράδυ της 12ης Μαρτίου, το Γραφείο Τύπου της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλκη Καμπανού παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμη μια δολοφονία στην πόλη μας για τους ίδιους λόγους. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο όλα αυτά για τα οποία προειδοποιούσε το ΚΚΕ, επιμένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της οπαδικής βίας ήταν κυριολεκτικά μια "τρύπα στο νερό", καθώς αφήνουν στο απυρόβλητο τον πραγματικό ένοχο. Για να χτυπηθεί η οπαδική βία πρέπει να χτυπηθούν οι αιτίες της, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταργηθούν η επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό και ο στοιχηματικός τζόγος.

Είναι γνωστό πως επιχειρηματικά συμφέροντα και άλλοι μηχανισμοί συνεχίζουν να αξιοποιούν για τις πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις τους διάφορους συνδέσμους χούλιγκανς ως δυνάμεις κρούσης, οι οποίοι στρέφονται και σε βάρος των οργανωμένων αγώνων του λαού και της νεολαίας. Είναι γνωστό επίσης ότι συνεχίζουν να αποτελούν φυτώρια φασιστικών και εθνικιστικών ομάδων.

Είναι η ώρα ο ίδιος ο λαός, οι φίλαθλοι, όσοι έχουν σιχαθεί τη σημερινή πραγματικότητα με τον χορό των εκατομμυρίων, την ώρα που αυτοί και οι οικογένειές τους στερούνται τα στοιχειώδη, να διεκδικήσουν αθλητισμό - δικαίωμα, αγαθό για την ψυχική ανάταση, την υγεία και τη χαρά της ζωής, χωρίς επιχειρηματική δράση, χωρίς ιδιοκτήτες και σπόνσορες. Να παλέψουμε για να χτυπηθεί το φαινόμενο στη ρίζα του.

Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων είναι το ελάχιστο και αυτονόητο που πρέπει να γίνει. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του 20χρονου».

Θυμίζουμε ότι για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως βασικός δράστης ένας 23χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές την Παρασκευή συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί στην ανακρίτρια αύριο Τρίτη.

Παράλληλα οι αρχές ερευνούν τον ρόλο κι άλλων ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ έχουν κινηθεί διαδικασίες και για δύο νεαρούς που ήταν μαζί με το θύμα, στους οποίους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος.