BASKET LEAGUE

«Ξύπνησε» στο β' μέρος ο Παναθηναϊκός

Ανεβάζοντας στροφές στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός νίκησε 103-78 την ΑΕΚ - που του έβαλε δύσκολα στο πρώτο μέρος - στο αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, για την 20ή αγωνιστική της Basket League, και «κλείδωσε» τη 2η θέση.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος, νικώντας 79-79 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, με το ματς να σημαδεύεται από ένταση, καθώς ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» Γ. Μπαρτζώκας και ο Φουρνιέ είχαν επεισόδιο με οπαδούς των γηπεδούχων.

Βλέψεις τετράδας διατήρησε το Περιστέρι, επικρατώντας 84-61 του Αμαρουσίου εκτός έδρας, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας παραμένει σε τροχιά οκτάδας μετά τη νίκη του με 99-89 επί της Μυκόνου. Τέλος, σημαντική νίκη που τον απομακρύνει κι άλλο από τις τελευταίες θέσεις πήρε ο Κολοσσός Ρόδου, 98-85 επί του Ηρακλή.