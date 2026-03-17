EUROLEAGUE

Εξ αναβολής δοκιμασία για τον Ολυμπιακό

Την ευκαιρία να «ρεφάρει» την ήττα του στο Μονακό για την προηγούμενη αγωνιστική της Euroleague έχει απόψε ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ (21.15 - Novasports Prime) σε εξ αναβολής αγώνα ο οποίος, θυμίζουμε, ήταν προγραμματισμένος για τον περασμένο Νοέμβρη αλλά αναβλήθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Αθήνα, που προκάλεσαν προβλήματα και στο ΣΕΦ.

Κόντρα την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο και φέτος με 22-8, οι «ερυθρόλευκοι», 2οι με 20-11, αναμένεται να τεστάρουν δυνάμεις και χαρακτήρα, σε μια δύσκολη δοκιμασία, όπου θα ψάξουν τη νίκη ώστε να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας τους στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Για τον Ολυμπιακό επιστρέφουν οι Γουόκαπ και Νιλικίνα, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, ενώ θα απουσιάσουν οι Μόρις, Τζόουνς και Τζόζεφ.