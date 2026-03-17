Τρίτη 17 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο «Ηβη»

RIZOSPASTIS

Στη σκηνή του Θεάτρου «Ηβη» ζωντανεύουν η ζωή και το έργο του «Αρχάγγελου της Κρήτης», του σπουδαίου καλλιτέχνη Νίκου Ξυλούρη.

Στην παράσταση η μορφή του Νίκου Ξυλούρη μέσα από την παρουσίαση αρχειακού υλικού, ζωντανή μουσική και αφήγηση επιχειρείται να «συστηθεί» όχι απλά ως φωνή - σύμβολο, αλλά ως ένας άνθρωπος που τραγούδησε τους αγώνες και την ψυχή ενός ολόκληρου λαού.

Τα κείμενα είναι της Ζαχαρένιας Πετράκη, η σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη και η ενορχήστρωση - μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Αφήγηση - τραγούδι: Αλκηστις Πρωτοψάλτη. Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη: Αιμιλιανός Σταματάκης. Στον ρόλο του Ψαρογιώργη: Μιχάλης Αεράκης. Στον ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου: Μέμος Μπεγνής. Τραγουδάει ο Γιάννης Μαθές. Κρητική μουσική και τραγούδι: Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης.

Μουσικοί επί σκηνής: Αν. Κατσιγιάννης, Στ. Σπανού, Γ. Τσέρτος, Εύη Κανέλλου, Γ. Πλαγιαννάκος, Δ. Ρέππας.

Παίζουν (αλφαβητικά): Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Μαθές, Λίζυ Ξανθοπούλου, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος.

Σκηνικά: Μ. Παντελιδάκης. Κοστούμια: Ιωάν. Καλαβρού. Φωτισμοί: Κ. Μαραγκουδάκη. Χορογραφία: Ελ. Γεροδήμου.

Με τον Αιμ. Σταματάκη

RIZOSPASTIS

Την παράσταση παρακολούθησε το Σάββατο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε και συνεχάρη συντελεστές της παράστασης. Ακόμα, την παράσταση παρακολούθησε η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ.


Με την Αλ. Πρωτοψάλτη

RIZOSPASTIS

Ο Δ. Κουτσούμπας και η Ελ. Μηλιαρονικολάκη με την Ουρανία Ξυλούρη

RIZOSPASTIS

Κορυφή σελίδας
