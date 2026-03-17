«Γυναίκες Μαχήτριες - Μέρος Γ'»

Συνεχίζεται αυτήν τη βδομάδα η προβολή της ταινίας τουστον κινηματογράφο «Τριανόν» (Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων 101).

Η ΚΟΒ Οπτικοακουστικού της ΤΕ Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ καλεί στην προβολή της ταινίας αύριο Τετάρτη στις 20.00.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της ταινίας αφορά την περίοδο 1960 - 1974 και τη δράση των αγωνιστριών που υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους την πεποίθησή τους για έναν ομορφότερο και δικαιότερο κόσμο. Οι γυναίκες αυτές μέσα σε δύσκολες συνθήκες στάθηκαν αταλάντευτες στον αγώνα, χωρίς να λογαριάσουν ποτέ το ατομικό κόστος. Η στάση τους αποτελεί πηγή έμπνευσης και σήμερα: Για το πείσμα, την ανυποχώρητη στάση απέναντι στο αστικό κράτος και στους θεσμούς του, απέναντι στον ταξικό αντίπαλο και στη δικτατορία του κεφαλαίου.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Βαρδαρός. Μοντάζ: Σπύρος Καββαδίας. Κάμερα: Ξενοφών Βαρδαρός, Προκόπης Δάφνος. Ηχος: Ανδρέας Γκούβας. Μουσική: Μιχάλης Γούτης. Color correction: Αντώνης Μπυριτζάς.