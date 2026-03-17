Πραγματοποιήθηκε η 98η τελετή απονομής βραβείων Οσκαρ

Την Κυριακή το βράδυ πραγματοποιήθηκε η 98η τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ, υπό τη σκιά του εξελισσόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πέραν των ταινιών και καλλιτεχνών που βραβεύονται, στην τελετή απονομής τα «φώτα» πέφτουν και στις δηλώσεις των καλλιτεχνών για ευρύτερα θέματα, που φέτος «έπιασαν» από την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, την τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ και τον πόλεμο.

«Οχι στον πόλεμο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!». Η πιο ευθεία δήλωση στην τελετή απονομής των Οσκαρ έγινε για άλλη μια φορά από τον Χαβιέ Μπαρδέμ, τη στιγμή που ανέβηκε να απονείμει μαζί με την Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας το Οσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας! Νωρίτερα, φορώντας δυο κονκάρδες, μια για την Παλαιστίνη κι άλλη μια που έγραφε με μεγάλα κόκκινα γράμματα «όχι στον πόλεμο» στα Ισπανικά, σημείωσε ότι την ίδια κονκάρδα φόραγε και πριν από 23 χρόνια, στον πόλεμο στο Ιράκ, επαναλαμβάνοντας: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη και Σταματήστε τη γενοκτονία».

Κι αν ο Χ. Μπαρδέμ είχε την ευκαιρία να μιλήσει στην αίθουσα, δεν συνέβη το ίδιο για συντελεστές της ταινίας «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», ταινία που μάλιστα ήταν υποψήφια για Οσκαρ στην κατηγορία της καλύτερης ξένης ταινίας. Η είσοδος στις ΗΠΑ απαγορεύτηκε τόσο για τον βασικό πρωταγωνιστή της, Μοτάζ Μαλχίζ, όσο και για την μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ... Ο πρωταγωνιστής σε δήλωσή του ανέφερε: «Είχα την τιμή να παίξω έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μια ιστορία που ο κόσμος χρειαζόταν να ακούσει. Αλλά δεν θα είμαι εκεί γιατί δεν μου επιτρέπεται να εισέλθω στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της παλαιστινιακής μου υπηκοότητας. Πονάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείς να μπλοκάρεις ένα διαβατήριο, αλλά δεν μπορείς να μπλοκάρεις μια φωνή. Είμαι Παλαιστίνιος και στέκομαι με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Το πνεύμα μου θα είναι με τη "Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ" εκείνο το βράδυ. Καλή τύχη σε όλους σας. Η ιστορία μας είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε εμπόδιο και θα ακουστεί». Ακόμα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Σάγια Κιλάνι σημείωσε: «Βρισκόμαστε εδώ σαν καλλιτέχνες για την κατάπαυση του πυρός από τη Γάζα μέχρι τη Δυτική όχθη, από το Σουδάν μέχρι τη Βενεζουέλα, από το Ιράν μέχρι τον ICE, αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συνδέονται όλα μεταξύ τους. Και δεν λογοδοτεί κανείς πουθενά. Ετσι με το να είμαστε εδώ απόψε δίνουμε ορατότητα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και δείχνει ότι στο τέλος της μέρας οι αγώνες μας συνδέονται μεταξύ τους, το ίδιο και η απελευθέρωσή μας».

Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία: Μια Μάχη Μετά την Αλλη. Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Α' Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Αμνετ». Α' Ανδρικός Ρόλος: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς». Διασκευασμένο Σενάριο: Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Πρωτότυπο Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς». B' Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Β' Γυναικείος Ρόλος: Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons». Μοντάζ: Αντι Γιούργκενσεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Φωτογραφία: Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου για τους «Αμαρτωλούς». Μουσική: Λούντβιγκ Γκόρανσον για τους «Αμαρτωλούς». Τραγούδι: «Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το «KPop Demon Hunters». Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Συναισθηματική Αξία» (Νορβηγία). Ταινία Animation: «KPop Demon Hunters». Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους: «Mr. Nobody Against Putin» (Kino Lorber). Κάστινγκ: Κασάντρα Κουλουκούντις για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Σκηνογραφία: Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο για το «Frankenstein». Κομμώσεις και Μακιγιάζ: «Frankenstein». Κοστούμια: Κέιτ Χόλεϊ για το «Frankenstein». Ηχος: «F1: Η Ταινία». Οπτικά Εφέ: «Avatar: Φωτιά και Στάχτη». Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους: «All the Empty Rooms». Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action: (εξ ημισείας) «Two People Exchanging Saliva» και «The Singers». Μικρού Μήκους Ταινία - «Animation: The Girl Who Cried Pearls».