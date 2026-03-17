Το νέο έργο της Αννας Ετιαρίδου «Η Διαθήκη... ένα ενθύμιο από τη μαμά και τον μπαμπά...» ανεβαίνει κάθε Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 20.00, στο Θέατρο Βαφείο - Λάκης Καραλής (Κωνσταντινουπόλεως 115 & Αγίου Ορους 16, Κεραμικός).

Η συγγραφέας θίγει τη βαρβαρότητα που κρύβεται στη «διαθήκη» που αφήνει πάντα η μία γενιά στην επόμενη, αναμοχλεύοντας θέματα όπως η γονεϊκή αγάπη, οι οικογενειακές σχέσεις, το κοινωνικοπολιτικό βάρος της εξουσίας μέσα σε μία οικογένεια.

Ενα ηλικιωμένο ζευγάρι καλεί τα τέσσερα παιδιά του για ένα διήμερο με σκοπό να τους ανακοινώσουν μία σημαντική είδηση. Κατά τη διάρκεια της οικογενειακής σύναξης, τα μέλη της βρίσκονται αντιμέτωπα με ό,τι πάλεψαν για χρόνια να αποφύγουν αποδρώντας από την οικογενειακή εστία. Οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων ξεπηδούν βίαια και τα λόγια που ξεστομίζονται βάζουν φωτιά στο σκηνικό της επίπλαστης οικογενειακής θαλπωρής.

Κείμενο: Αννα Ετιαρίδου, Σκηνοθεσία: Κώστας Δελακούρας, Μουσική: Μανώλης Μπονιάτης, Φωτισμοί: Σάββας Σουρμελίδης.

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αντωνιάδης, Γιάννα Παπανικολάου, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Κώστας Δελακούρας, Αννα Ετιαρίδου, Ειρήνη Ευαγγελάτου, Γιώργος Γερωνυμάκης, Χριστίνα Μωρόγιαννη

Παραγωγή: Ομάδα «Πλάνη»

