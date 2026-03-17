Τρίτη 17 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Παρουσίαση του βιβλίου - cd «Γράμματα από τη Γερμανία»

Το βιβλίο - cd του Φώντα Λάδη, «Γράμματα από τη Γερμανία, μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη και 4 ανέκδοτα τραγούδια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετρονόμος», παρουσιάζεται την Πέμπτη 19 Μάρτη στις 19.00 στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» (Σταδίου 24).

Ερμηνεύουν: Γιάννης Μπέζος, Γιάννης Διονυσίου, Κώστας Θωμαΐδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Καλλιτεχνική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

Θα μιλήσουν: Αλέξης Βάκης, μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγής, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, μουσικός - ενορχηστρωτής, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, σκηνοθέτης, Θανάσης Συλιβός, εκδότης του «Μετρονόμου», και ο συγγραφέας - ποιητής Φώντας Λάδης.

Επίσης θα προβληθεί ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό.

    

Διαβάστε σήμερα...
 Πραγματοποιήθηκε η 98η τελετή απονομής βραβείων Οσκαρ
Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο «Ηβη»
«Γυναίκες Μαχήτριες - Μέρος Γ'»
«Η Διαθήκη... ένα ενθύμιο από τη μαμά και τον μπαμπά...»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ