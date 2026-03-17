Παρουσίαση του βιβλίου - cd «Γράμματα από τη Γερμανία»

Το βιβλίο - cd του Φώντα Λάδη, «Γράμματα από τη Γερμανία, μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη και 4 ανέκδοτα τραγούδια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετρονόμος», παρουσιάζεται την Πέμπτη 19 Μάρτη στις 19.00 στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» (Σταδίου 24).

Ερμηνεύουν: Γιάννης Μπέζος, Γιάννης Διονυσίου, Κώστας Θωμαΐδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Καλλιτεχνική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

Θα μιλήσουν: Αλέξης Βάκης, μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγής, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, μουσικός - ενορχηστρωτής, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, σκηνοθέτης, Θανάσης Συλιβός, εκδότης του «Μετρονόμου», και ο συγγραφέας - ποιητής Φώντας Λάδης.

Επίσης θα προβληθεί ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό.