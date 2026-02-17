SUPER LEAGUE

Αμετάβλητο το σκηνικό στα ψηλά

Αμετάβλητες άφησε τις ισορροπίες στις πρώτες θέσεις της Super League η 21η αγωνιστική, με τα αποτελέσματα στα δύο σημαντικά ματς για την τετράδα, σε Τούμπα και Λιβαδειά, να διατηρούν τα δεδομένα όπως είχαν διαμορφωθεί.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα ματς με αρκετή τακτική και λιγοστές καλές φάσεις. Οι γηπεδούχοι, που ξεκίνησαν καλύτερα και είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, έχασαν πέναλτι στο 13', με τον Στρακόσια να νικά τον Γιακουμάκη, ενώ οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς μετά το 60' και είχαν δύο δοκάρια, με Γιόβιτς και Κοϊτά.

Στη Βοιωτία Λεβαδειακός και Ολυμπιακός επίσης έμειναν χωρίς σκορ, σε ένα ματς με ένταση και τους δύο αντιπάλους να αδυνατούν να βρουν τις λύσεις επιθετικά. Για τους γηπεδούχους, που αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο σε όλο το β' μέρος λόγω αποβολής του Οσμπολτ στο 42', ακυρώθηκε γκολ του Παλάσιος μέσω VAR, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δοκάρι με τον Αντρε στο 74'.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής και η σημαντική για τη μάχη της παραμονής νίκη του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης (Ματά 19', Μπάτζι 64', Αλεκσιτς 81' - Μπαρτόλο 44' πέναλτι).