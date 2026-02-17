ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανοίγει η αυλαία του Final 8

Ξεκινάει σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, η τελική φάση μέσα από την οποία θα αναδειχθεί ο φετινός Κυπελλούχος, και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 21 Φλεβάρη, οπότε θα διεξαχθεί ο τελικός.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους δύο πρώτους αγώνες για τα προημιτελικά, από τους οποίους ξεχωρίζει η κόντρα του πρωτοπόρου και αήττητου στο πρωτάθλημα Ολυμπιακού με την 3η της βαθμολογίας ΑΕΚ (20.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), ενώ στο άλλο ματς το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον Αρη (17.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Αύριο Τετάρτη θα διεξαχθούν οι άλλοι δύο προημιτελικοί, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό - ΠΑΟΚ και Ηρακλή - Μύκονο.