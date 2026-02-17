CHAMPIONS LEAGUE

Πρεμιέρα στον έξτρα γύρο

Η αυλαία του γύρου των πλέι οφ, για τις εναπομείνασες θέσεις των «16» του Champions League, ανοίγει σήμερα με τη διεξαγωγή του α' μέρους των πρώτων αγώνων της διαδικασίας. Θυμίζουμε ότι στους «16» έχουν ήδη προκριθεί οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 8 της League Phase, ενώ οι ομάδες στις θέσεις 9 έως 24 θα αναμετρηθούν για τα άλλα 8 «εισιτήρια».

Το σημερινό πρόγραμμα: Γαλατασαράι - Γιουβέντους (19.45 - Cosmote Sport 2), Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00 - Cosmote Sport 3), Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (22.00 - Cosmote Sport 2), Ντόρμουντ - Αταλάντα (22.00 - Cosmote Sport 5).