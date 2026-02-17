Τρίτη 17 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Ηταν Κολοσσός στο ΟΑΚΑ

Τη σπουδαιότερη έκπληξη στη φετινή Basket League έκανε ο Κολοσσός Ρόδου, πετυχαίνοντας ιστορική νίκη 102-97 επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, στο αποτέλεσμα που ξεχώρισε στη 19η αγωνιστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από 37 χρόνια που οι «πράσινοι» δέχτηκαν 100 πόντους εντός έδρας, ενώ η τρίτη φετινή τους ήττα ψαλιδίζει στο ελάχιστο τις ελπίδες τους για την πρωτιά της κανονικής περιόδου. Από την άλλη, ο Κολοσσός έγινε η δεύτερη επαρχιακή ομάδα μετά τον Προμηθέα Πάτρας που υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα. Η επιτυχία έχει και πρακτικό αντίκτυπο για τους Ροδίτες, που πήραν βαθιά ανάσα στην προσπάθειά τους για παραμονή στην κατηγορία.

Κατά τ' άλλα, στο ντέρμπι του προγράμματος η ΑΕΚ πήρε σπουδαία νίκη 88-71 επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία και μαζί σοβαρό προβάδισμα στην κόντρα των δύο «Δικεφάλων» για την 3η θέση.

  • Αλλα αποτελέσματα: Προμηθέας Πάτρας - Περιστέρι 77-84, Μύκονος - Αρης 74-83, Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77, Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95.
  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 36, Παναθηναϊκός 33, ΑΕΚ 30, ΠΑΟΚ 27, Αρης 25, Περιστέρι 25, Μύκονος 24, Ηρακλής 24, Προμηθέας Πάτρας 23, Κολοσσός Ρόδου 23, Πανιώνιος 22, Μαρούσι 22, Καρδίτσα 22.
    

