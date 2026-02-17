SUPER LEAGUE 2

Ανατροπή δεδομένων στον 2ο όμιλο

Ανατροπή δεδομένων στην κόντρα για την άνοδο από τον 2ο όμιλο υπήρξε με το «καλημέρα» των πλέι οφ της Super League 2. Ξεχώρισε η σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Πανιωνίου με 2-0 επί της Καλαμάτας, στο ματς μεταξύ των δύο φαβορί για την πρωτιά. Οι «κυανέρυθροι» έπιασαν τους Μεσσήνιους στη βαθμολογία, αλλάζοντας τα δεδομένα για τη συνέχεια. Στον 1ο όμιλο ο πρωτοπόρος Ηρακλής άνοιξε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στα πλέι οφ, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β'.

Αλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Πλέι οφ: Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 25 βαθμούς και ακολουθούν η Νίκη Βόλου και η Αναγέννηση Καρδίτσας έχοντας από 21.

Πλέι άουτ: ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 4-0, Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 0-0, Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 0-1.

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ Β' με 15 βαθμούς.

2ος όμιλος

Πλέι οφ: Μαρκό - Ολυμπιακός Β'.

Στη βαθμολογία Καλαμάτα και Πανιώνιος ισοβαθμούν στην 1η θέση με 25 βαθμούς. Ακολουθούν η Μαρκό με 17 και ο Ολυμπιακός Β' με 15.

Πλέι άουτ: Αιγάλεω - Athens Kallithea 1-0, Ηλιούπολη - Παναργειακός 1-0, Χανιά - Ελλάς Σύρου 1-2.

Στη βαθμολογία προηγείται η Ελλάς Σύρου με 15 βαθμούς.