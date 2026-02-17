Η «Βάσσα - Μια μητέρα» στη σκηνή

σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο έργο τουπαρουσιάζοντας μια αιχμηρή πολιτική ανάγνωση πάνω στην εξουσία, στην οικογένεια και τη βία που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά. Μαζί με μια ομάδα νέων ηθοποιών, που μάλιστα έχουν υπάρξει και μαθητές της:καιη σκηνοθέτρια συνθέτει έναν ασφυκτικό σκηνικό μικρόκοσμο...

Η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο «Arroyo».

Το συγκλονιστικά επίκαιρο έργο του Γκόρκι δεν είναι απλώς το πορτρέτο μιας ισχυρής γυναίκας, αλλά ένα ζωντανό πολιτικό σχόλιο για τη φύση της εξουσίας, την οικογένεια ως μικρογραφία κοινωνικού συστήματος, την κληρονομιά της βίας από γενιά σε γενιά και την ηθική φθορά που γεννά η αγωνία της επιβίωσης.

Ενώ ο πατέρας πεθαίνει, η οικογένεια διαλύεται και η επιχείρηση καταρρέει, η μητέρα αναλαμβάνει τα ηνία και χρησιμοποιεί κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο προκειμένου να επιβιώσει. Οντας και η ίδια θύμα της κοινωνικής αδικίας που τοποθετεί τη γυναίκα στο περιθώριο, αρπάζει την ευκαιρία και μεταμορφώνεται σε αμείλικτο θύτη που αγωνίζεται να επιβληθεί και να εδραιώσει την εξουσία της, χρησιμοποιώντας τη μητρική της ιδιότητα. Ολα γίνονται στο όνομα της αγάπης και της φροντίδας για τα παιδιά...

Οπως σημειώνει μεταξύ άλλων η σκηνοθέτρια στο σημείωμά της:

«Στον βωμό της ανάγκης και με πρόσχημα τη μητρική αγάπη, η Βάσσα κυβερνά το σπίτι και την επιχείρησή της με σκληρότητα και, ασυνείδητα, με σχεδόν αντιηρωική αυτοθυσία, μιας και λειτουργεί ως αναγκαίο γρανάζι ενός αμείλικτου μηχανισμού, που τρέφεται από τον φόβο, τη βία, τη συνενοχή, την υποταγή. Η εξουσία, για την οποία πασχίζει με νύχια και με δόντια, δεν την απελευθερώνει. Αντίθετα την απομονώνει, την φθείρει και την παγιδεύει στον ίδιο ιστό που πλέκει για τους άλλους, βυθίζοντάς την ολοένα και περισσότερο σε ένα οδυνηρό τέλμα. Κάθε πράξη, κάθε απόφασή της είναι και μια μικρή ήττα της ανθρώπινης πλευράς της».

