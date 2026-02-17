Οταν η Μπερλινάλε έκοψε τη ζωντανή μετάδοση...

«Λαμβάνοντας υπόψη την υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης στη γενοκτονία στη Γάζα και τον ρόλο της ως κύριου χρηματοδότη της Μπερλινάλε, εσείς ως μέλος της κριτικής επιτροπής υποστηρίζετε αυτήν την επιλεκτική μεταχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;».

Αυτή ήταν η ερώτηση που υποβλήθηκε στον Βιμ Βέντερς, σημαντικό σκηνοθέτη και πρόεδρο της κριτικής επιτροπής του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής του διαγωνιστικού τμήματος, τη μέρα έναρξης του Φεστιβάλ.

Μια ερώτηση που απ' ό,τι φαίνεται ήταν ικανή να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση της συνέντευξης (εκ των υστέρων μας πληροφόρησε η γενική διευθύντρια της Μπερλινάλε ότι «υπήρξε τεχνικό πρόβλημα»), αλλά και να φανερώσει με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο τι πραγματικά εννοεί η ΕΕ όταν μιλά για την ελευθερία της Τέχνης και του καλλιτέχνη...

Η διευθύντρια του Φεστιβάλ πανικοβλήθηκε και ψέλλισε ότι «εδώ μιλάμε για ταινίες και όχι για πολιτική», ενώ και η Ε. Πουστσίνσκα, παραγωγός της Ζώνης Ενδιαφέροντος, ανέλαβε να βγάλει τον Βέντερς από τη δύσκολη θέση, λέγοντας ότι «βρίσκω την ερώτηση λίγο άδικη, υπάρχουν γενοκτονίες που γίνονται κι αλλού στον κόσμο και δεν είναι η κριτική επιτροπή υπεύθυνη για τη στάση που κρατάει το Φεστιβάλ». Ο ίδιος ο Βέντερς σημείωσε: «Δεν μπορούμε πραγματικά να μπούμε στα χωράφια της πολιτικής. Πρέπει να μείνουμε έξω από την πολιτική, γιατί αν κάνουμε πολιτικές ταινίες, τότε μπαίνουμε στα χωράφια της πολιτικής. Εμείς όμως είμαστε το αντίβαρο της πολιτικής».

Οπως ήταν φυσικό, αυτή η στάση είχε τον αντίκτυπό της. Οι σκηνοθέτες Atteyat Al Abnoudy και Hussein Shariffe απέσυραν τις ταινίες τους. Το ίδιο έπραξε και η σπουδαία Ινδή συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι, ενώ με ανακοίνωσή της κατήγγειλε το γεγονός:

«Το να τους ακούω να λένε ότι η Τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική είναι σοκαριστικό. Είναι ένας τρόπος να κλείσουμε τη συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ακόμα κι όταν εκτυλίσσεται μπροστά μας σε πραγματικό χρόνο - όταν καλλιτέχνες, συγγραφείς και κινηματογραφιστές θα έπρεπε να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το σταματήσουν.

Επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα: Αυτό που συνέβη στη Γάζα, αυτό που συνεχίζει να συμβαίνει, είναι μια γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ. Υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας, καθώς και από αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη, γεγονός που τις καθιστά συνένοχες στο έγκλημα.

Αν οι μεγαλύτεροι κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να σταθούν και να το πουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιστορία θα τους κρίνει. Είμαι σοκαρισμένη και αηδιασμένη».