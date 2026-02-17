Εγκαινιάζεται αύριο Τετάρτη η έκθεση με έργα του Γιάννη Στεφανίδη

έκθεση με έργα του σεμνού και παντοτινά «δικού μας» Γιάννη Στεφανίδη, ζωγράφου, χαράκτη και συγγραφέα - εργάτη της μαχόμενης και μαζί ελεύθερης Τέχνης, που με τη ζωή και το έργο του συμπύκνωσε την ουσία του κομμουνιστή καλλιτέχνη.

Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο διαδοχικές εκθέσεις με τίτλο «Γιάννης Στεφανίδης (1919 - 2010) / 70 χρόνια προσφοράς», που διοργανώνει η ΚΕ του ΚΚΕ μαζί με την οικογένεια του Γ. Στεφανίδη.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τα έργα του Στεφανίδη από την περίοδο της Κατοχής και της εξορίας, έργα - ντοκουμέντα και μαρτυρίες - καταγραφές από εκείνα τα χρόνια. Σπουδαστικά σχέδια από τον καιρό που φοιτούσε στην ΑΣΚΤ και εμβληματικά έργα που φιλοτέχνησε για τις ανάγκες της ΕΑΜικής Αντίστασης, ως πρωτοστάτης στο καλλιτεχνικό συνεργείο της ΕΠΟΝ. Ανάμεσα σε πολλά, στην έκθεση βρίσκονται και τα πρωτότυπα σχέδια για το θρυλικό σήμα της ΕΠΟΝ, που φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο.

Στα έργα της εξορίας, που έζησε ο Στεφανίδης στο Κοντοπούλι της Λήμνου, περιλαμβάνονται ακουαρέλες και σχέδια που συνομιλούν με τα ποιήματα του συνεξόριστού του, Γιάννη Ρίτσου, όπως και πολλά ακόμα από την καθημερινή ζωή εκεί, ενώ στον χώρο εκτίθεται και η βαλίτσα με τον διπλό πάτο όπου έκρυψε αυτά τα σχέδια πηγαίνοντας στο Μακρονήσι, τον δεύτερο τόπο όπου εξορίστηκε και με τα δικά του λόγια «ούτε περιγράφεται, ούτε ζωγραφίζεται». Εκτίθενται επίσης έργα που έγιναν αμέσως μετά την επάνοδό του στην Αθήνα, εμπνευσμένα από τα σχέδια και τις σημειώσεις της εξορίας. Τα αυριανά εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 7.30 μ.μ. λόγω της κινητοποίησης της ΚΝΕ στην Καισαριανή.

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη έως Σάββατο 6 μ.μ. - 8.30 μ.μ., Κυριακή 11 π.μ. - 2 μ.μ.

Υπάρχει δυνατότητα οργανωμένων ξεναγήσεων, μετά από επικοινωνία στο τηλέφωνο 2107515584 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ergastiri.gvarlamou@gmail.com.