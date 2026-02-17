Μια μουσική ανθολογία με δύο μεγάλους ερμηνευτές

τιτλοφορείται η συναυλία που θα δώσουν ηκαι οστοστην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», τηνστις 8 το βράδυ.

Μία πλειάδα μεγάλων συνθετών και ποιητών έχουν διαμορφώσει εδώ και χρόνια το ελληνικό τραγούδι σε αρχείο συλλογικής μνήμης και πυξίδα ενός ολόκληρου λαού. Δύο εξέχοντες ερμηνευτές ιχνηλατούν αυτό το μοναδικό μουσικο-ποιητικό τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, σε μια ιδιαίτερη συναυλία με τη συμβολή δύο εξαίρετων μουσικών. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμηνεύουν Μάνο Χατζιδάκι, Διονύση Σαββόπουλο, Μάνο Λοΐζο, Μιχάλη Δημητρίου, Ελένη Καραΐνδρου και νέους τραγουδοποιούς, συνοδευόμενοι από τον κορυφαίο πιανίστα Αχιλλέα Γουάστωρ και τον διεθνή μας φλαουτίστα Στάθη Καραπάνο.

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις νέες ηθοποιούς Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου, σε θεατρική διδασκαλία του σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου.