Τρίτη 17 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μια μουσική ανθολογία με δύο μεγάλους ερμηνευτές

«Φωνές και Μνήμες: Μια μουσική ανθολογία με δύο μεγάλους ερμηνευτές» τιτλοφορείται η συναυλία που θα δώσουν η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», την Παρασκευή 13 Μάρτη στις 8 το βράδυ.

Μία πλειάδα μεγάλων συνθετών και ποιητών έχουν διαμορφώσει εδώ και χρόνια το ελληνικό τραγούδι σε αρχείο συλλογικής μνήμης και πυξίδα ενός ολόκληρου λαού. Δύο εξέχοντες ερμηνευτές ιχνηλατούν αυτό το μοναδικό μουσικο-ποιητικό τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, σε μια ιδιαίτερη συναυλία με τη συμβολή δύο εξαίρετων μουσικών. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμηνεύουν Μάνο Χατζιδάκι, Διονύση Σαββόπουλο, Μάνο Λοΐζο, Μιχάλη Δημητρίου, Ελένη Καραΐνδρου και νέους τραγουδοποιούς, συνοδευόμενοι από τον κορυφαίο πιανίστα Αχιλλέα Γουάστωρ και τον διεθνή μας φλαουτίστα Στάθη Καραπάνο.

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις νέες ηθοποιούς Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου, σε θεατρική διδασκαλία του σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου.

    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
