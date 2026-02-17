ΣΕΗ

Με απεργία διεκδικεί την υπογραφή Σύμβασης

Με όλες του τις δυνάμεις τοέχει ριχτεί στη μάχη για τηνδιεκδικώνταςμε τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του θεάτρου, την ΠΕΘ και την ΕΝΘΕΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε μαζική παρέμβαση σε πολλά θέατρα.

Οπως σημειώνει το ΣΕΗ στο κάλεσμά του:

«Στις 20 του μήνα απεργούμε ξανά.

Το τελευταίο διάστημα η εργοδοσία έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής απέναντι στις διεκδικήσεις μας, απέναντι στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του Σωματείου να μπουν επιτέλους οι πολυπόθητες υπογραφές, προσβλέποντας στο τέλος της σεζόν.

Ομως, όπως ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι, τέλος της σεζόν (όπως έχει καθιερωθεί να υπολογίζεται ο Απρίλης, με βάση τις υπογεγραμμένες Συμβάσεις που είχε κάποτε ο κλάδος) είναι για όσους δεν κατέβηκαν ή δεν θα κατέβουν οι παραστάσεις τους νωρίτερα και θα βρεθούν "στον αέρα", ακριβώς επειδή δεν έχουν τρίμηνες υπογεγραμμένες Συμβάσεις, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα ένσημα για το ταμείο ανεργίας.

Οπως και αρχή σεζόν θα είναι για όσους δεν θα εξαναγκαστούν να δουλεύουν από πιάτσα σε πιάτσα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς ρεπό, χωρίς ξεκούραση, για 700 ευρώ τον μήνα, τη στιγμή που οι παραγωγοί θα τρίβουν τα χέρια τους από τα κέρδη.

Δεν τελειώνει λοιπόν ο αγώνας μας. Δεν κλείνει εδώ η σεζόν.

Συνεχίζουμε στον δρόμο που χαράξαμε το προηγούμενο διάστημα και είναι ο μόνος επιτυχημένος (γι' αυτό και η εργοδοσία, αμέσως μετά την απόφαση για απεργία, επικοινώνησε με το ΣΕΗ).

Συνεχίζουμε τις πολύμορφες κινητοποιήσεις μας μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο θέατρο. Για να μην υπάρξουν άλλες γενιές ηθοποιών που δεν θα ξέρουν τι είναι Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».