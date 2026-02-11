ΣΕΦ

Να παρθούν άμεσα μέτρα ενάντια στην υποστελέχωσή του

Να αντιμετωπιστεί η χρόνια υποστελέχωση του ΣΕΦ, που θέτει σε κίνδυνο εργαζόμενους, κοινό και φιλάθλους, ζητά το ΚΚΕ με Ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας, όπου αναφέρει:

«Στην υπ' αριθμό 1011/22.04.2024 Επίκαιρη Ερώτηση επισημαίναμε τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στο ΣΕΦ και έθεταν σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία του σταδίου.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, τα προβλήματα παραμένουν και μάλιστα οξύνονται. Στο τελευταίο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων, το οποίο και καταθέσαμε σε σχετική Αναφορά στις 22/1/2026, οι εργαζόμενοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρόνια υποστελέχωση του Σταδίου, που θέτει σε κίνδυνο εργαζόμενους, κοινό και φιλάθλους.

Η υποστελέχωση σε κρίσιμο τεχνικό προσωπικό, όπως ηλεκτρολόγοι - μηχανολόγοι, μηχανολόγοι - μηχανικοί, συντηρητές, υδραυλικοί, αλλά και η ανυπαρξία ουσιαστικά σε σημαντικές υπηρεσίες, φύλαξη και καθαριότητα, αναγκάζουν το υπάρχον προσωπικό να λειτουργεί εκτός των ορίων αρμοδιοτήτων του και των ευθυνών του. Ταυτόχρονα καθιστούν τη λειτουργικότητα του σταδίου ανεπαρκή, με μεγάλο ενδεχόμενο σοβαρού ατυχήματος, καθώς δεν εξυπηρετούνται οι αναγκαίες τεχνικές συντηρήσεις και οι λοιπές υπηρεσίες.

Η υποβάθμιση του Σταδίου συντελείται στο "κάδρο" της παραχώρησής του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, "μισό χρόνο και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση, και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων δεν θα θιγούν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο μετεγκατάστασης του προσωπικού σε νέο χώρο, όπως είχε εξαγγελθεί".

Η χρόνια υποστελέχωση και απαξίωση του Σταδίου έχει οδηγήσει και στις τραγικές εικόνες με το ΣΕΦ να πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή. Προοικονομούν βέβαια και νέες, πιο επικίνδυνες καταστάσεις για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του».

Οι βουλευτές που υπογράφουν την Ερώτηση, Νίκος Αμπατιέλος, Διαμάντω Μανωλάκου, Γιάννης Γκιόκας, Βιβή Δάγκα, Σεμίνα Διγενή, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Αφροδίτη Κτενά και Χρήστος Τσοκάνης, ρωτούν την υπουργό ποια μέτρα θα πάρει έτσι ώστε:

- Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες σε προσωπικό, σε αντιστοιχία με το οργανόγραμμα του Σταδίου, αλλά και να υπάρξει προγραμματισμός νέων προσλήψεων που ακολουθείται σε άλλα αθλητικά κέντρα. Να προχωρήσει η έγκριση της Συλλογικής Σύμβασης των εργαζομένων, που παραμένει «στον αέρα».

- Να εξασφαλιστεί η ομαλή μετεγκατάσταση των εργαζομένων σε χώρο που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβασή τους και την εργασία τους στον χώρο του γηπέδου.