VOLLEYLEAGUE

Πρωτιά για τον ΠΑΟ

Αγκαλιά με την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Volleyleague ανδρών και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μετά τη σπουδαία νίκη του με 3-0 σετ επί του Μίλωνα (25-27, 22-25, 28-30) στο ντέρμπι κορυφής της 14ης αγωνιστικής. Παίρνοντας το «καθαρό» τρίποντο οι «πράσινοι» αποσπάστηκαν από τους μέχρι πρότινος ισόβαθμούς τους στην 1η θέση, φτάνοντας τους 34 βαθμούς, έναντι 31 της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Κατά τ' άλλα, τη δική τους κόντρα για την 3η θέση συνεχίζουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, που πήραν εκτός έδρας νίκες με 3-1 σετ επί της Καλαμάτας και του Φοίνικα Σύρου αντίστοιχα και ισοβαθμούν στους 29 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ όμως να έχει αγώνα λιγότερο. Νίκη - ανάσα στη μάχη για την παραμονή πήρε η Κηφισιά, 3-2 τον Φλοίσβο, ενώ ο ΟΦΗ επιβλήθηκε 3-0 του Πανιωνίου.