ΕUROCUP

Στη Ρουμανία για την πρόκριση ο Αρης

Στον πλέον καθοριστικό αγώνα στη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία, ο Αρης δοκιμάζεται σήμερα στη Ρουμανία κόντρα στην Κλουζ για τη 18η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Eurocup. Mε τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στην 6η θέση με 8-9, το ματς είναι κομβικό, αφού ο νικητής θα εξασφαλίσει μια θέση στην εξάδα του ομίλου και το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Αρης προέρχεται από πολύτιμη νίκη 83-64 επί της Νεπτούνας για τη 17η αγωνιστική, η οποία του επέτρεψε να διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στο φινάλε. Το δε ρεπό των «κιτρινόμαυρων» της Θεσσαλονίκης το οποίο ακολούθησε στην Basket League τους έχει βοηθήσει να επικεντρωθούν πλήρως στον σημερινό αγώνα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τους.

Ο τεχνικός του Αρη, Ιγκόρ Μίλισιτς, έχοντας όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη θετική έκβαση της σημερινής αποστολής της ομάδας.