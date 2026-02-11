ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2026

Πάλεψε για το καλύτερο ο Αγγελής

Για το καλύτερο δυνατό προσπάθησε ο Απόστολος Αγγελής, ο οποίος άνοιξε χθες τις ελληνικές συμμετοχές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, σε Μιλάνο και Κορτίνα.

Ο Ελληνας αθλητής αγωνίστηκε στα 10 χλμ. της κλασικής τεχνικής στο σπριντ δρόμων αντοχής και κατέλαβε την 92η θέση με επίδοση 4.06.03, μένοντας μακριά από τους πρώτους 30 σκιέρ της κατάταξης οι οποίοι πήραν το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς. Την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό σημείωσε ο Νορβηγός δις χρυσός Ολυμπιονίκης του σπριντ, Γιοχάνες Χόσφλοτ Κλάεμπο, με 3.07.37.

Επόμενη υποχρέωση για τον Αγγελή στη διοργάνωση είναι την Παρασκευή 13/2, οπότε θα αγωνιστεί και πάλι στο σπριντ δρόμων αντοχής, αλλά στα 10 χλμ. της ελεύθερης τεχνικής, με στόχο να βελτιώσει τη θέση που κατέλαβε στη χθεσινή του εμφάνιση.