FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Αγκάλιασε πρόκριση και πρωτιά η ΑΕΚ

Αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, μετά τη χθεσινή εκτός έδρας νίκη της με 90-62 επί της Καρδίτσας για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου της φάσης των «16». Η «Ενωση» έκανε το 4 στα 4 στον όμιλο και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε παραμένει μόνη 1η και το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της πρωτιάς, που είναι σημαντική για τις διασταυρώσεις στην οκτάδα.

Κόντρα στη θεσσαλική ομάδα η ΑΕΚ έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα, παρά το νωθρό της ξεκίνημα, όπου βρέθηκε να χάνει 7-2. Στη συνέχεια οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα πάτησαν «γκάζι» και ουσιαστικά καθάρισαν το ματς ήδη από το ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν 53-28, χάρη στην πολύ καλή τους άμυνα και την ευστοχία τους στα τρίποντα (9/14). Ιδια εικόνα και στην επανάληψη, με την «Ενωση» να συνεχίζει στον δικό της ρυθμό και την Καρδίτσα να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση. Από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Νάναλι (32 πόντοι, 5/7 τρίποντα) και Μπάρτλεϊ (17 π.), ενώ από την Καρδίτσα ο Μάντσεν (9 π.).