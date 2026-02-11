ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με το βλέμμα στο Πανθεσσαλικό

Το τελευταίο τους «χαρτί» για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας παίζουν σήμερα οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών, στις ρεβάνς σε Τούμπα και Λιβαδειά.

Με προβάδισμα ο ΠΑΟΚ

Ξεχωρίζει το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (20.30 - Cosmote Sport 1), τον οποίο νίκησε 1-0 στον πρώτο ημιτελικό στη Λεωφόρο. Εχοντας αποκτήσει σαφές προβάδισμα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απρίλη, καθώς και να πάρει ψυχολογική ώθηση ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ που ακολουθεί για τη Super League.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη έχοντας δύσκολη αποστολή, αλλά με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, που άλλαξε το κλίμα στο «τριφύλλι» και πλέον είναι μεγαλύτερες οι βλέψεις για ανατροπή του σκορ του πρώτου ημιτελικού και πρόκριση στον τελικό.

Για τον ΠΑΟΚ επέστρεψε στην αποστολή ο νεαρός Χατσίδης, ενώ παραμένουν εκτός δράσης οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς. Στον Παναθηναϊκό, στη διάθεση του Μπενίτεθ έχουν τεθεί Σάντσες και Τουμπά. Παραμένει εκτός ο Κώτσιρας.

Ανοιχτοί λογαριασμοί στη Λιβαδειά

Με ανοιχτούς λογαριασμούς, μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία 1-1 στο Ηράκλειο, Λεβαδειακός και ΟΦΗ (17.00 - Cosmote Sport 2) κοντράρονται στη Βοιωτία με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό, που θα είναι πολύ σημαντική επιτυχία και για τους δυο: Για τους γηπεδούχους θα είναι ιστορική υπέρβαση, καθώς θα βρεθούν για πρώτη φορά σε τελικό, ενώ οι Κρητικοί στοχεύουν στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία τους σε αυτόν.

Το σημερινό ματς έρχεται λίγες μέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα, που βρήκε νικητές τους Κρητικούς, οι οποίοι έχουν έτσι - θεωρητικά - και το ψυχολογικό προβάδισμα. Ο δε Λεβαδειακός, με εφαλτήριο την εντυπωσιακή φετινή του πορεία, στοχεύει σε μία ακόμα ηχηρή επιτυχία.

Στους γηπεδούχους βρίσκονται εκτός οι Λαγιούς και Συμελίδης, ενώ επιστρέφει ο Μάγκνουσον. Στον ΟΦΗ, μπήκαν στην αποστολή ο Ισέκα, που αποθεραπεύτηκε, και ο Νους, που εξέτισε την ποινή του.