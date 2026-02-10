Τρίτη 10 Φλεβάρη 2026
BASKET LEAGUE
Χαμόγελα για τα φαβορί

Στη σκιά του πρόωρου χαμού του προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου διεξήχθη η 19η αγωνιστική της Basket League. Τα δύο φαβορί, ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός και ο 2ος Παναθηναϊκός, πήραν εύκολες νίκες, 102-87 επί του Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ και 78-53 επί της Καρδίτσας εκτός έδρας αντίστοιχα. Την κόντρα τους για την 3η θέση συνεχίζουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, με την «Ενωση» να επικρατεί 83-74 του Αμαρουσίου εντός έδρας και τον «Δικέφαλο του Βορρά» να νικάει 90-78 τον Κολοσσό στη. Νέα ανάσα στη μάχη για την παραμονή πήρε ο Πανιώνιος, που επικράτησε 87-78 της Μυκόνου, ενώ σημαντικό βήμα οκτάδας έκανε το Περιστέρι, νικώντας 92-74 τον Ηρακλή.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 34, Παναθηναϊκός 32, ΑΕΚ 28, ΠΑΟΚ 24, Αρης 23, Μύκονος 23, Ηρακλής 23, Περιστέρι 23, Προμηθέας Πάτρας 22, Πανιώνιος 22, Κολοσσός Ρόδου 21, Καρδίτσα 21, Μαρούσι 20.

    

