Τα ξαναλένε Καρδίτσα και ΑΕΚ

Ακόμα μια φορά συναντιούνται Καρδίτσα και ΑΕΚ, απόψε στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της φάσης των «16» του FIBA Champions League (19.30 - Cosmote Sport 4). Η αήττητη και πρωτοπόρος του ομίλου «Ενωση» ψάχνει άλλη μία νίκη, που θα τη φέρει μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά αλλά και ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση της πρωτιάς στον όμιλο, σημαντική για τις διασταυρώσεις της οκτάδας. Από την πλευρά της η Καρδίτσα, που παραμένει χωρίς νίκη στον όμιλο, θέλει να «σπάσει το ρόδι», βγάζοντας αντίδραση για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα του τελευταίου διαστήματος.

Στο άλλο ματς της 4ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου (απόψε 21.00) η Αλμπα υποδέχεται στο Βερολίνο την Τόφας, σε ένα ματς κομβικό για την κόντρα της 2ης θέσης.