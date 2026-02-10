Τρίτη 10 Φλεβάρη 2026
ΠΟΛΟ
Διεύρυναν το αήττητό τους οι «αιώνιοι»

Νικηφόρα συνέχισαν την πορεία τους οι πρωτοπόροι των δύο ομίλων της Water Polo League κατά τη 13η αγωνιστική. Στον 1ο όμιλο ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον Πανιώνιο αλλά επικράτησε με 17-15, κάνοντας το 13 στα 13, ενώ στον 2ο όμιλο ο Ολυμπιακός επίσης παρέμεινε αήττητος, νικώντας τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με το ευρύ 17-6. Αλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος: ΝΟ Πατρών - Βουλιαγμένη 7-20, Εθνικός - ΝΟ Χίου 9-12, Χανιά - Παλαιό Φάληρο 9-12.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 39 βαθμούς και ακολουθούν η Βουλιαγμένη με 33 και ο Πανιώνιος με 27.

2ος όμιλος: ΟΦΘ - Ν. Λάρισας 20-14, Γλυφάδα - Περιστέρι 11-13, Απόλλων Σμύρνης - Υδραϊκός 20-12.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ολυμπιακός με 39 βαθμούς και ακολουθούν ο Απόλλων Σμύρνης με 36 και ο ΠΑΟΚ με 21.

    

