ΠΟΛΟ

Διεύρυναν το αήττητό τους οι «αιώνιοι»

Νικηφόρα συνέχισαν την πορεία τους οι πρωτοπόροι των δύο ομίλων της Water Polo League κατά τη 13η αγωνιστική. Στον 1ο όμιλο ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον Πανιώνιο αλλά επικράτησε με 17-15, κάνοντας το 13 στα 13, ενώ στον 2ο όμιλο ο Ολυμπιακός επίσης παρέμεινε αήττητος, νικώντας τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με το ευρύ 17-6. Αλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος: ΝΟ Πατρών - Βουλιαγμένη 7-20, Εθνικός - ΝΟ Χίου 9-12, Χανιά - Παλαιό Φάληρο 9-12.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 39 βαθμούς και ακολουθούν η Βουλιαγμένη με 33 και ο Πανιώνιος με 27.

2ος όμιλος: ΟΦΘ - Ν. Λάρισας 20-14, Γλυφάδα - Περιστέρι 11-13, Απόλλων Σμύρνης - Υδραϊκός 20-12.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ολυμπιακός με 39 βαθμούς και ακολουθούν ο Απόλλων Σμύρνης με 36 και ο ΠΑΟΚ με 21.