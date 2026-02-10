ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός

Την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν στο ανδρικό χάντμπολ πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, που στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας επικρατώντας 33-29 της ΑΕΚ στον τελικό, στο κλειστό του Καματερού. Είναι το 4ο Κύπελλο που κατακτούν οι «ερυθρόλευκοι» στην Ιστορία τους.

Σε μεγάλο μέρος του τελικού η ΑΕΚ διατηρούσε ελαφρό προβάδισμα (13-11, 16-15 ημίχρονο, 20-18), τα πράγματα όμως άλλαξαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν άρχισε η αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Πρώτα ισοφάρισε σε 23-23, έπειτα πέρασε μπροστά με 29-27 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι τη λήξη.

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπαντωνόπουλος, Κανετέ, Κανδύλας, Τσαναξίδης, Ιβιτς, Μορένο, Σουργκιέλ, Μάνθος, Πασσιάς, Μιχαηλίδης, Σάββας.

ΑΕΚ: Αραμπατζής, Μπούτος, Παναγιώτου, Μπάρος, Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι, Κούκουλας, Γκάρεν, Κολοβός, Τουρέ, Πεϊσότο, Στούμπερ, Ρίμπερ, Ματέους.