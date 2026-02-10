ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2026

Πρεμιέρα με Αγγελή για την Ελλάδα

Τον «χορό» των ελληνικών συμμετοχών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, σε Μιλάνο και Κορτίνα, ανοίγει σήμερα ο Απόστολος Αγγελής. Ο έμπειρος σκιέρ, που στη φετινή διοργάνωση «γράφει» την τέταρτη συμμετοχή του σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πάρει μέρος στο αγώνισμα του σπριντ των δρόμων, αγωνιζόμενος στα προκριματικά των 10 χλμ. με κλασική τεχνική (10.14 - 11.45), που θα διεξαχθούν στο «Tesero Cross Country Skiing Stadium» της Κορτίνα. Παρά το δύσκολο του εγχειρήματος, στόχος του Ελληνα σκιέρ είναι μια θέση που θα του δώσει την πρόκριση στα 10 χλμ. της ελεύθερης τεχνικής, που θα ακολουθήσουν.

Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 Σπορ.