SUPER LEAGUE

Ανακατατάξεις και εκπλήξεις

Eurokinissi Sports

Νέες βαθμολογικές ανακατατάξεις, στην κορυφή, στις θέσεις 5 έως 8 και στη μάχη για την παραμονή, έφερε η 20ή αγωνιστική της Super League. Ξεχώρισαν τα όσα έγιναν στα δύο ντέρμπι, σε Φάληρο και Χαριλάου, η επιστροφή της ΑΕΚ στην κορυφή, αλλά και οι σημαντικές βαθμολογικές ανάσες Παναιτωλικού και Αστέρα Τρίπολης.

Στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου τιμήθηκε και η μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, οι «πράσινοι» επικράτησαν 1-0 (Ταμπόρδα 7'), μια πολύτιμη νίκη που τους διατηρεί στο κυνήγι της τετράδας και τους ανεβάζει ψυχολογικά. Οι φιλοξενούμενοι ήταν «διαβασμένοι» και προσηλωμένοι κυρίως στα αμυντικά τους καθήκοντα, «χτυπώντας» στις αντεπιθέσεις. Από την άλλη οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά αποδείχθηκαν φλύαροι επιθετικά, με πιο αξιόλογη στιγμή την ευκαιρία του Μάρτινς.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» Αρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καλύτερος και έχασε σημαντικές ευκαιρίες, με τους γηπεδούχους να έχουν σε καλή μέρα τον γκολκίπερ τους, Αθανασιάδη.

Στις Σέρρες η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις στο β' μέρος, κυρίως στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, νίκησε 4-0 τον ουραγό Πανσερραϊκό (Βάργκας 55', 90'+5, Γκρούγιτς 90'+1, Μαρίν 89' πέναλτι) και επέστρεψε στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη τα αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι.

Σε ένα συναρπαστικό ματς στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ νίκησε 3-2 τον Λεβαδειακό (Θεοδοσουλάκης 10', Σαλσέδο 37', Σεγκέλια 76' - Πεντρόσο 8', Παλάσιος 57'), κάνοντας σημαντικό βήμα εισόδου στα πλέι οφ των θέσεων 5 έως 8.

Σημαντικές νίκες στη μάχη για την παραμονή πήραν ο Παναιτωλικός, 4-1 την ΑΕΛ στη Λάρισα (Γκαράντε 31' - Μπάτζι 2', Πέρεζ 23', Ρόσα 45'+4, Σμυρλής 73'), και ο Αστέρας στην Τρίπολη, 2-0 τον Βόλο (Μπαρτόλο 62' πέναλτι, 76'). Περισσότερο «αέρα» από την επικίνδυνη ζώνη απέκτησε ο Ατρόμητος μετά την εκτός έδρας νίκη του με 1-0 επί της Κηφισιάς (Ουκάκι 73').