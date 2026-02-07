ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Κλιμάκωση των δολοφονικών ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα

Δεκάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι, ανάμεσά τους βρέφη λίγων μηνών, παιδιά, ηλικιωμένοι, σκοτώθηκαν ή σακατεύτηκαν τις τελευταίες μέρες από τη νέα απότομη κλιμάκωση των επιθέσεων του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου στην ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας.

Η δε επαναλειτουργία του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα της νότιας Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, από την περασμένη Δευτέρα, ξεκίνησε με πολλά εμπόδια, άδειες με το σταγονόμετρο, ταπεινωτικές πολύωρες αναμονές και «ελέγχους».

Κομβικό ρόλο σε αυτό το μαρτύριο παίζει η ευρωενωσιακή αποστολή EUBAM Rafah, βάζοντας πλάτη στους απάνθρωπους και εξευτελιστικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις σε ανθρωπιστική βοήθεια, εμπορεύματα και διελεύσεις Παλαιστινίων.

Συνολικά, εν μέσω της περιβόητης «εκεχειρίας» που είναι σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβρη, στη διάρκεια της οποίας προωθείται το άθλιο σχέδιο Τραμπ για την μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 556 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 1.500 από τις συνεχείς επιθέσεις του ισραηλινού κατοχικού στρατού, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Πέμπτη το παλαιστινιακό κυβερνητικό Γραφείο Τύπου της Γάζας.

Σε ό,τι αφορά τη διέλευση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα, καταγράφηκε από τις 10/10/2025 η διέλευση 29.603 φορτηγών, από τις υποτιθέμενες 69.000 διελεύσεις που προέβλεπε το σχέδιο Τραμπ για την «εκεχειρία».

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» κατέγραψε τις ετοιμασίες του ισραηλινού κατοχικού στρατού για την «πιθανότητα» ανάφλεξης των επιθέσεων στη Γάζα, με πρόσχημα την «ανάκτηση ισχύος» της Χαμάς και «σχέδια» για «επιθέσεις σε Ισραηλινούς αξιωματικούς». Το ρεπορτάζ αναφέρει πως θα γίνουν «ρουτίνα» οι «σποραδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» στη Γάζα «τα επόμενα χρόνια», με το ίδιο πρόσχημα.

Σε αυτές τις συνθήκες, και υπό την αμερικανική και ευρωενωσιακή πίεση για «μεταρρυθμίσεις», ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς προκήρυξε τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη μελών του κοινοβουλίου της PLO (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης), την 1η Νοέμβρη 2026, ώστε να διασφαλιστεί «η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού». Μέχρι σήμερα τα μέλη του κοινοβουλίου της PLO διορίζονταν ή εκλέγονταν έμμεσα.