ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ με επίκεντρο την Κούβα

Με ώθηση από την ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας στις 3 Γενάρη οι ΗΠΑ εντείνουν τους απαράδεκτους σχεδιασμούς τους εναντίον των λαών της Λατινικής Αμερικής, για να επιβάλουν με όλα τα μέσα την «κυριαρχία τους στο δυτικό ημισφαίριο» έναντι αντιπάλων και «συμμάχων» στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό.

Μεσοβδόμαδα έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ έστειλαν πολεμικά πλοία και στα ανοιχτά της Αϊτής, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Νότιο Δόρυ» (Southern Spear), με την οποία από το φθινόπωρο η Ουάσιγκτον επέκτεινε δραστικά τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, μεταξύ άλλων και με το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του στόλου της, το «USS Gerald R. Ford» - προετοιμάζοντας τότε την επίθεση στη Βενεζουέλα που ακολούθησε.

Ξεχωριστή θέση βέβαια στους αμερικανικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς έχει η ένταση της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της, αφού η πάλη του εδώ και δεκαετίες να διαφεντεύει τον τόπο του έχει καταστήσει το νησί «καρφί στο μάτι» των ΗΠΑ και των «συμμάχων» τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνέχεια της επέμβασης στη Βενεζουέλα η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την επιχείρηση οικονομικού και εμπορικού στραγγαλισμού της Κούβας, εντείνοντας πιέσεις εναντίον χωρών που μέχρι τώρα προμήθευαν ή σχεδίαζαν να προμηθεύσουν με πετρέλαιο το νησί, όπως το Μεξικό.

Την ίδια στιγμή, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Κλαούντια Σεϊνμπάουμ στο Μεξικό από τη μία δηλώνει «ανήσυχη για την ανθρωπιστική κατάσταση» στην Κούβα και αποσυνδέει την παράδοση πετρελαίου εκεί με την τήρηση εμπορικών συμβολαίων, από την άλλη όμως δηλώνει ανοιχτά ότι δεν είναι αμελητέες οι προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για κυρώσεις...

Ενδεικτική είναι και η προκλητική αντίδραση του Λευκού Οίκου στο κάλεσμα που απηύθυνε η Αβάνα για διμερή διάλογο με σεβασμό και ισοτιμία, όπως το μετέφερε ο Πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη: «Η Κούβα είναι έτοιμη για έναν διάλογο με τις ΗΠΑ, για έναν διάλογο για οποιοδήποτε από τα θέματα που θέλουμε να εξετάσουμε ή να συζητήσουμε», ανέφερε. «Υπό ποιες συνθήκες; Χωρίς πιέσεις (...), χωρίς προϋποθέσεις, σε μια θέση ισότητας, σε μια θέση σεβασμού της εθνικής μας κυριαρχίας». Τόνισε δε ότι ένας τέτοιος διάλογος πρέπει να διεξαχθεί σε μια «θέση σεβασμού της ανεξαρτησίας μας, της αυτοδιάθεσης, χωρίς να θέσουμε επί τάπητος ζητήματα που είναι δικά μας και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μας».

Τη θρασύτατη απάντηση της Ουάσιγκτον διατύπωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, ζητώντας οι Κουβανοί ...«να είναι πιο σοφοί στις δηλώσεις τους που απευθύνονται στον Πρόεδρο των ΗΠΑ» (!), «με δεδομένο ότι η κουβανική κυβέρνηση πνέει τα λοίσθια και η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Σε ένα τέτοιο φόντο, η ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει πυρετώδεις επαφές με κυβερνήσεις από όλη τη Λατινική Αμερική, ιεραρχώντας τις μπίζνες στην Ενέργεια και στον ορυκτό πλούτο.

Γι' αυτό και στη συνάντηση που είχε την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ Κρ. Λάνταου με τον ΥΠΕΞ της Βολιβίας, Φ. Αραμάγιο, συμμετείχε και ο υπουργός Μεταλλείων και Μεταλλουργίας της Βολιβίας, Μ. Α. Καλντερόν, συζητώντας την «επέκταση της συνεργασίας ΗΠΑ - Βολιβίας για την οικονομική ευημερία και την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών».

Η Ουάσιγκτον έσπευσε μάλιστα να αναγνωρίσει «την ηγεσία του Προέδρου Πας στην περιοχή» - είναι αυτός που αμέσως μετά την εκλογή του, το φθινόπωρο, ανακοίνωσε ότι η σχέση της Βολιβίας με τις ΗΠΑ «θα αποκατασταθεί»...