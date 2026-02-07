«Τέμπη» και «Βιολάντες» παντού...

Με αφορμή ένα ακόμα σιδηροδρομικό «ατύχημα», αυτήν τη φορά στη Γερμανία

Φωτιά πήρε διεθνές τρένο εν κινήσει ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Πράγα - Βερολίνο τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, μερικά χιλιόμετρα βορειότερα της Δρέσδης, κοντά στο χωριό Walddrehna.

Το σύγχρονο τρένο υψηλών ταχυτήτων με πάνω από 200 επιβάτες, οικογένειες με μικρά παιδιά, σταμάτησε απότομα με τη χρήση του φρένου κινδύνου, ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα πάνω από 200 Km/h.

Το φρένο ενεργοποίησαν οι ίδιοι οι επιβάτες του 3ου βαγονιού, που μύρισαν τις αναθυμιάσεις και συνειδητοποίησαν - ευτυχώς γρήγορα - ότι πρόκειται για φωτιά στο κάτω μέρος του τρένου. Εκεί βρίσκεται όλο το ηλεκτρολογικό κομμάτι του τρένου που αφορά τα συστήματα ελέγχου, και έρχεται σε άμεση επαφή με τις σιδηροδρομικές γραμμές από τις οποίες και παίρνει ρεύμα.

Η «κακοκαιρία» υποθέτουν οι αρμόδιοι ότι είναι η αιτία της φωτιάς, και φάνηκε η γύμνια του παγκοσμίου φήμης θαυμαστού δικτύου των γερμανικών τρένων, της «ακρίβειας του λεπτού», της «άνεσης» και της «πράσινης αποτελεσματικότητας».

Υπήρχε μάλιστα τη δεκαετία του '60 ένα σλόγκαν για τα γερμανικά τρένα (DB, Deutsche Bahn) που έλεγε ότι «Ολοι μιλούν για τον καιρό. Εμείς όχι!», υπονοώντας ότι τίποτα δεν μπαίνει εμπόδιο στην αξιοπιστία των γερμανικών τρένων. Χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια και πάγος δεν είναι άλλωστε κάτι ασυνήθιστο για την εποχή σε μια βόρεια χώρα σαν τη Γερμανία.

Τι είναι όμως το καινούργιο; Οτι αυτό το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, αλλά επαναλαμβάνεται, και μάλιστα συχνά. Τα ατυχήματα στους σιδηρόδρομους, οι θάνατοι και οι τραυματισμοί εργαζομένων στα τρένα, οι καθυστερήσεις πολλών ωρών που ταλαιπωρούν εργαζόμενους, τα τρένα που παρουσιάζουν βλάβες στα συστήματά τους. Δεν είναι απλές εξαιρέσεις... Αρχίζουν και γίνονται κανόνας!

Είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής του κατακερματισμού των υποδομών των σιδηροδρόμων, των «απελευθερώσεων» και ιδιωτικοποιήσεων με τις ευλογίες της ΕΕ, της υποχρηματοδότησης, των απολύσεων προσωπικού, της κακής συντήρησης που οδηγεί μέρα με τη μέρα σε καινούργια «Τέμπη». Που για να είναι κερδοφόρα επιχείρηση η κρατική, κατά τ' άλλα DB, δεν διστάζει να θυσιάσει την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων.

Το δίκτυο έπρεπε να συντηρείται, να καθαρίζεται από τα χιόνια και τους πάγους, από τα κλαδιά και τα δέντρα που πέφτουν, αλλά στο πλαίσιο των περικοπών θυσιάζονται, κατεβάζουν τον πήχη της ασφάλειας, δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό. Αυτή είναι η αιτία των ατυχημάτων και των πυρκαγιών, που τυχαία αυτήν τη φορά δεν κόστισε ανθρώπινες ζωές.

Αυτός είναι ο λόγος που το 2024 υπήρχαν 142 θάνατοι από σιδηροδρομικά ατυχήματα που τους φέρνει πρώτους στην ΕΕ, ενώ η ακρίβεια των γερμανικών τρένων μειώθηκε στο 52,1% τον Γενάρη του 2026.

Οσο για τις «Βιολάντες», υπάρχουν πολλές στη Γερμανία... Απλά δεν βγαίνουν στη φόρα και περνάνε στα ψιλά γράμματα των τοπικών ειδήσεων.

83 χρονών οικοδόμος (!) σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας μαζί με έναν... νεότερο συνάδελφό του 64 χρονών (!), όταν έπεσαν σε κενό 18 μέτρων τον περασμένο μήνα στην Κολωνία.

345 νεκροί σε εργατικά ατυχήματα σε όλη τη Γερμανία για το 2024, ενώ τα νούμερα για το 2025 δεν έχουν δοθεί ακόμα.

Αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία του κράτους δικαίου και πρόνοιας, που όλοι οι πολίτες είναι «ίσοι και προστατευμένοι», «ελεύθεροι» να κάνουν ό,τι θέλουν. Εκεί που η σοσιαλδημοκρατία λύνει και δένει στα συνδικάτα και υπερασπίζεται δήθεν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εκεί που η δημόσια ασφάλεια θυσιάζεται από το κράτος και την ΕΕ στο όνομα του κέρδους.

Είναι οι ίδιοι που θέλουν τη γερμανική νεολαία κρέας στα κανόνια τους και μπαίνουν μέσα στα τεχνικά και επαγγελματικά σχολεία και προπαγανδίζουν τον γερμανικό στρατό ως διέξοδο επαγγελματική με επιτυχημένη καριέρα.

Το πραγματικό δίλημμα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» βρίσκεται παντού! Και στα πιο ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη προωθείται ακόμα πιο πολύπλευρα και συγκαλυμμένα.

Στο χέρι μας είναι να σταματήσουμε τα επόμενα «Τέμπη», τις επόμενες «Βιολάντες». Με οργανωμένη πάλη που στόχο έχει την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος, μαζί με τους ντόπιους και ξένους συναδέλφους μας. Με το ανατρεπτικό Πρόγραμμα του ΚΚΕ.

Αννα ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Μέλος του Τομεακού Γραφείου της ΚΟ Γερμανίας του ΚΚΕ