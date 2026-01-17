«Η ειρήνη και η ελευθερία δεν είναι τζάμπα»...

Την παραπάνω αναφορά έκανε ο Γερμανός καγκελάριος, σε παρέμβασή του στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας. Δήλωση που φωτίζει τηκαι την αμέριστη στήριξη των μονοπωλίων με δισεκατομμύρια για την πολεμική προετοιμασία, τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατική ηγεσία, όσο και σήμερα με την κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών.

Αυτή η στροφή είναι «νύχι - κρέας» με τη μετακίνηση κεφαλαίων και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, πάει «χέρι - χέρι» με αντεργατικά μέτρα, ένταση της καταστολής και του αντικομμουνισμού και φυσικά με γρήγορες εξελίξεις εντός του αστικού πολιτικού συστήματος.

Οι ανταγωνισμοί των δυο μεγάλων ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων (Κίνα - Ρωσία και το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό με το ευρωατλαντικό) αποτελούν σε κάθε περίπτωση το «κόκκινο νήμα» στις εξελίξεις, με τη Γερμανία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές. Ταυτόχρονα οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις μέσα στις λυκοσυμμαχίες τους δεν εξαλείφονται, όπως αντίστοιχα και στο εσωτερικό της αστικής τάξης κάθε χώρας ακόμα και ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας, όπως και όλες οι κυβερνήσεις, προσπαθούν να διαμορφώσουν και να προωθήσουν το καλύτερο δυνατό σχέδιο για τη διάσωση των κερδών των δικών τους μονοπωλίων και την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου της πίτας. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση ειδικά για χώρες όπως η Γερμανία, που είναι ο μεγάλος χαμένος από τον πόλεμο στην Ουκρανία (λόγω ενεργειακής εξάρτησης από Ρωσία, ανταγωνισμούς με Κίνα και δασμούς από ΗΠΑ).

Σε αυτά τα σχέδια θέλουν τους λαούς συνένοχους! Και αν αυτό δεν γίνεται με το καρότο, γίνεται με το μαστίγιο!

Η ειδησεογραφία το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία φωτίζει ακριβώς όλα τα παραπάνω!

Το δηλητήριο της «εθνικής ομοψυχίας»

Υπό την απειλή της σταθερής ύφεσης της γερμανικής οικονομίας, την κρίση που βρίσκονται κάποιοι κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χαλυβουργία, και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, τα αστικά επιτελεία ρίχνουν στην εργατική τάξη το δηλητήριο της «εθνικής ομοψυχίας».

Το «όλοι μαζί θα κάνουμε τη Γερμανία μας δυνατή», τα «πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στη χώρα» ή το «πριν έρθει ο Ρώσος, ας θυσιάσουμε την αύξηση μισθών», έρχεται να ανθίσει σε έδαφος που προετοιμαζόταν από τις συμβιβασμένες σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες των συνδικάτων τα προηγούμενα χρόνια.

Μιλούσαν και μιλάνε για κοινό συμφέρον εργαζομένων - κεφαλαίου, για αντοχές τις αγοράς, για εργασιακή ειρήνη κατεβάζοντας τον πήχη των απαιτήσεων των εργαζομένων στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων, δηλαδή την αύξηση της κερδοφορίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εργαζόμενοι της «Bosch» που βγήκαν σε διαμαρτυρία για τις απολύσεις που ανακοινώθηκαν (περίπου 22.000) και υπό την καθοδήγηση της ηγεσίας της IG Metall φώναζαν το σύνθημα και φορούσαν μπλουζάκια με το «Robert έλα πίσω» (από το όνομα του ιδρυτή της εταιρείας)!

Στροφή στην πολεμική βιομηχανία και συγκέντρωση κεφαλαίων

Οι οδηγίες του Peter Bofinger, οικονομολόγου που διετέλεσε ως «σοφός της Γερμανίας», προς τα μονοπώλια και τα πολιτικά επιτελεία, είναι για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία αλλά με κρίσιμο στοιχείο την καινοτομία και όχι τις επενδύσεις σε παλιές και ήδη ξεπερασμένες πολεμικές τεχνολογίες.

Ερχεται λοιπόν το 2026 και μπαίνει σε ισχύ ο νόμος για τη μετατροπή της χώρας σε ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον με κίνητρα στην έρευνα και δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης απόσβεσης έως 30% των επενδύσεων σε νέο εξοπλισμό.

Η Rheinmetall, γερμανικό μονοπώλιο παραγωγής οπλικών και στρατιωτικών συστημάτων, βραχίονας της πολεμικής βιομηχανίας, εξαγοράζει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δορυφόρους των μεγάλων κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας, που παρήγαγαν εξαρτήματα για αυτοκινητοβιομηχανίες και στη συνέχεια τις μετατρέπει σε τμήμα της γραμμής παραγωγής πολεμικού υλικού.

Μηχανικοί και τεχνικοί που δούλευαν στον κλάδο της χαλυβουργίας ωθούνται πλέον να βρουν εργασία στη Rheinmetall, στην Airbus Defence, στην Thyssen Krupp και στη Hensoldt μετά από σύντομες μετεκπαιδεύσεις.

Εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία βλέπουν μπροστά στα μάτια τους να μετατρέπεται η γραμμή παραγωγής σε γραμμή για παραγωγή τεθωρακισμένων και αρμάτων μάχης.

Αντίστοιχα σπρώχνουν τους ανέργους σε γρήγορα προγράμματα κατάρτισης νέων τεχνολογιών χρήσιμων για τη στροφή αυτή στην πολεμική οικονομία, για τον γερμανικό στρατό κ.λπ.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων, που προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς στον κλάδο, δεν αφορά μόνο το σταθερό αλλά και το μεταβλητό κεφάλαιο, δηλαδή το εργατικό δυναμικό.

...και αντεργατικά μέτρα για τον λαό

Η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων προχωράει παράλληλα με τα παραπάνω.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα δισ. για την πολεμική οικονομία, γίνονται περικοπές εκατομμυρίων σε διάφορους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, κοινωνικών παροχών, στα ταμεία ανεργίας και τα διάφορα κοινωνικά βοηθήματα.

Από την αρχή του έτους μπαίνει σε ισχύ η επίθεση στις ήδη τσεκουρωμένες συντάξεις. Με βάση τον καινούριο νόμο, ένας συνταξιούχος θα δικαιούται πλήρη σύνταξη μόνο εφόσον δουλεύει μέχρι την τελευταία μέρα επί 45 χρόνια.

Αυτό βέβαια που δεν ξέρει ο κόσμος εκτός Γερμανίας είναι ότι η πλήρης σύνταξη αφορά ούτως ή άλλως το 48% του τελευταίου μισθού. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε το ποσοστό αυτών που εξακολουθούν να εργάζονται ενώ έχουν βγει στη σύνταξη είναι ιδιαίτερα υψηλό στη Γερμανία. Και τα συμβιβασμένα συνδικάτα, αντί να ζητάνε αξιοπρεπείς συντάξεις, ζητάνε καλύτερο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους...

Το 2026 είναι χρονιά συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κάποιους κλάδους με τους εργοδότες. Το βασικό επιχείρημα της εργοδοσίας για την καθήλωση των μισθών και τη μείωση των απαιτήσεων που καλλιεργείται στους εργαζόμενους είναι η «μη ανταγωνιστικότητα» των γερμανικών προϊόντων, επικαλούμενοι το μεγάλο «εργασιακό κόστος», τη φορολογική πολιτική και το ενεργειακό κόστος.

Κεφάλαιο, κυβέρνηση και συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, από κοινού, πιέζουν να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι τη μοίρα τους χωρίς αντιδράσεις.

Μια καλά συντονισμένη μηχανή που χτυπάει από τη μια τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, δημιουργεί καλό επενδυτικό περιβάλλον, και από την άλλη τους τραβάει ως συνένοχους στην πολεμική βιομηχανία.

Μέτρα «ασφαλείας» ή μέτρα καταστολής του λαού;

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολεμικών προετοιμασιών το σύστημα παίρνει μέτρα καταστολής ενάντια στον λαό.

Βούτυρο στο ψωμί τους ήταν η εμπρηστική επίθεση σε καλώδια του Βερολίνου που άφησε για τέσσερις μέρες 45.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.

Πυροδότησε άμεσα τη συζήτηση για επιτακτική ανάγκη αύξησης των μέτρων ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές και δυνατότητα άμεσης και πιο γρήγορης επέμβασης του στρατού. Μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 2025 στο υπουργείο Εσωτερικών, με βάση και τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ.

Ταυτόχρονα βαφτίζοντας την επίθεση ως «αριστερή τρομοκρατία», στοχοποιούν την κομμουνιστική ιδεολογία και οποιαδήποτε αντίσταση του λαού στα σχέδιά τους. Ενώ εντείνεται παράλληλα ο αντικομμουνισμός και αντισοβιετισμός, αφού αξιοποιείται η συζήτηση περί εμπλοκής ή όχι της Ρωσίας στην επίθεση και σκόπιμα ταυτίζεται η σημερινή Ρωσία με τη Σοβιετική Ενωση. Ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών Throm (χριστιανοδημοκράτης) έκανε σαφές «ότι ο αριστερός εξτρεμισμός και η αριστερή τρομοκρατία δεν πρέπει πλέον να υποβαθμίζονται».

Με ωμότητα είπε ότι «όποιος θέλει να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον ενός εξωτερικού εχθρού, πρέπει πρώτα να έχει υπό έλεγχο το "εσωτερικό μέτωπο"».

Ετσι ο υπουργός Εσωτερικών, Al. Dobrindt, εξήγγειλε νέα μέτρα με διάθεση επιπλέον προσωπικού, με περισσότερες ψηφιακές εξουσίες και αυστηρότερους νόμους για την προστασία υποδομών όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και άλλες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, υποχρεώνει τις εταιρείες διαχείρισης τέτοιων υποδομών σε εφαρμογή αυστηρότερων σχεδίων ασφαλείας όπως και σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ δίνεται και η δυνατότητα επέμβασης του στρατού σε μελλοντικές αντίστοιχες περιπτώσεις.

Νόμος, άλλωστε, έχει περάσει πρόσφατα και για την ηλεκτρονική παρακολούθηση (υπολογιστές, λάπτοπ, κινητά) μέσα στο ίδιο το σπίτι των πιθανών «υπόπτων» από την αστυνομία.

Προσπάθειες αποπροσανατολισμού με ανακατατάξεις στη σοσιαλδημοκρατία

Η πολεμική προετοιμασία οξύνει και τις εσωτερικές αντιθέσεις στο αστικό πολιτικό σύστημα, που εκφράζονται και στην προσπάθεια αναγέννησης της σοσιαλδημοκρατίας με πυρήνα το αμαρτωλό SPD, έτσι ώστε να εγκλωβίζεται καλύτερα η οργή του λαού σε ανώδυνα μονοπάτια.

Τέτοιο παράδειγμα είναι οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου. Ενα κρατίδιο προπύργιο του Βερολίνου, που σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα έχει εργοστάσιο της «TESLA», εργοστάσιο κατασκευής μεγάλων μπαταριών που εξαγοράστηκε από κινέζικο μονοπώλιο και έχει τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Γερμανίας, που χρησιμοποιούσαν τεχνικές που ανταποκρίνονταν στη διύλιση ρωσικού πετρελαίου.

Σε αυτό το κρατίδιο συγκυβερνούσαν το SPD μαζί με το BSW (κόμμα διάσπαση του Linke με επικεφαλής την Sahra Wagecknecht) ως δήθεν αντιφασιστικό μέτωπο απέναντι στην άνοδο του ακροδεξιού AfD. Την τελευταία εβδομάδα μετά την αποχώρηση τριών βουλευτών του BSW, η κυβέρνηση δεν είχε πλέον την πλειοψηφία και διαλύθηκε. Η διάλυση αυτή δεν ξάφνιασε καθόλου, αφού οι μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το BSW προς το SPD ήταν ήδη σε εξέλιξη όλο τον τελευταίο χρόνο, περίοδο συγκυβέρνησής τους, ενώ πολλοί από τους εναπομείναντες βουλευτές του BSW υπερψήφιζαν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούσε το SPD στο κρατίδιο. Η ουσία είναι ότι κανένας τους δεν αμφισβητεί το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και συνεργάζονται κανονικά σε άλλες κρατιδιακές κυβερνήσεις, ξεπλένοντας έτσι την πολιτική του κεφαλαίου και ενισχύοντας την ενσωμάτωση των εργαζομένων.

Ο λαϊκός παράγοντας και η δράση των κομμουνιστών αντίβαρο στα σχέδιά τους

Οι χιλιάδες κόσμου που διαδήλωσαν υπέρ της Παλαιστίνης, οι πορείες χιλιάδων νέων ενάντια στα σχέδια του ΝΑΤΟ και του γερμανικού κεφαλαίου για υποχρεωτική στράτευση, οι απεργίες χιλιάδων εργαζομένων μπροστά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το πανό στο λιμάνι του Αμβούργου από εργαζόμενους με το σύνθημα «Το λιμάνι μας δεν είναι για τους πολέμους σας», δείχνουν ότι ο λαός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.

Είναι ζητούμενο για τους κομμουνιστές να συναντηθούν με αυτές τις δυνάμεις, έτσι ώστε να γίνουν βήματα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, να αποκτήσει ριζοσπαστικά ταξικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το καθήκον των Ελλήνων κομμουνιστών, να δρουν κομμουνιστικά μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο, μέσα σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε γραφείο, νοσοκομείο, πανεπιστήμιο, σχολείο.

Πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η συμμετοχή και η ταξική παρέμβαση στις εκλογές για τα εργοστασιακά συμβούλια (Betriebsrate) σε κάθε επιχείρηση, που πραγματοποιούνται φέτος. Να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος εμείς εδώ στη Γερμανία.

Να αφυπνίζουμε τις μάζες και να τις εμπνέουμε με τον τελικό στόχο του σοσιαλισμού. Να γίνονται βήματα χειραφέτησης των εργαζομένων από τις ξεπουλημένες ηγεσίες, από την αστική ιδεολογία, που θα ξεκόβουν μια και καλή από τις οπορτουνιστικές και μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις, που βάζουν καινούριες μάσκες και ονόματα και κόβουν και ράβουν μέχρι και τους δολοφονημένους κομμουνιστές ηγέτες Λούξεμπουργκ και Λίμπκνεχτ στα μέτρα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Rosa Luxemburg απομονώνουν λεγόμενο της Λούξεμπουργκ και μιλάνε για άρνηση της βίαιης πάλης στον δρόμο για τον σοσιαλισμό, καλώντας ουσιαστικά σε αποδοχή της μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Εμείς, οι κομμουνιστές ξέρουμε ότι βαδίζουμε στον δύσκολο αλλά σωστό δρόμο της ανατροπής αυτού του σάπιου συστήματος. Εχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης και των συμμάχων της και ξέρουμε ότι όταν το πάρει απόφαση θα τα καταφέρει. Εχουμε τα εργαλεία για την ανατροπή αυτή, την κοσμοθεωρία, τη δημιουργική ανάπτυξή της, δεμένη με την πάλη την καθημερινή. Η σαπίλα του καπιταλισμού δείχνει τα όριά του. Το ΚΚΕ μαζί με την εργατική τάξη έχει καθήκον να τον ανατρέψει.

Αννα ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Μέλος του Τομεακού Γραφείου της ΚΟ Γερμανίας του ΚΚΕ