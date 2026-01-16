Παρασκευή 16 Γενάρη 2026
ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ
Αήττητη με ιστορική επιτυχία η Εθνική

Δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έφτασε σε ιστορική νίκη επί της Κροατίας με 11-10 για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου της α' φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί των Κροατών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, χάρη στην οποία πήρε την πρωτιά στον όμιλο, με 3 στα 3, και πάει στον νέο όμιλο της β' φάσης με 9 βαθμούς (οι ομάδες μεταφέρουν τη βαθμολογία τους), έχοντας μια ισχυρή βάση στο κυνήγι της πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πέρα όμως από την πρακτική επιτυχία, η εμφάνιση των Ελλήνων διεθνών στο πρώτο δυνατό τεστ στη διοργάνωση, και μάλιστα απέναντι σε ένα εκ των φαβορί για το τρόπαιο, αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική αγωνίστηκε τα τελευταία 3,5 λεπτά με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας αποβολής χωρίς αντικατάσταση του Γενηδουνιά, ενώ σε μια επίσης πρωτόγνωρη απόφαση των διαιτητών, με την Εθνική να προηγείται 11-10, επαναλήφθηκε η επίθεση της Κροατίας στα τελευταία 6''. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες της Εθνικής με υπερπροσπάθεια στην άμυνα κράτησαν το προβάδισμα. Κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής ήταν ο Αργυρόπουλος με 4 γκολ.

Στον νέο όμιλο εκτός της Εθνικής θα πάρουν μέρος η Κροατία (6 β.), η Ιταλία (6 β.), η Ρουμανία (6 β.), η Τουρκία (3 β.) και η Γεωργία (3 β.).

    

