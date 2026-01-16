VOLLEYLEAGUE

Tα ξαναλένε στο Μετς οι «αιώνιοι»

Με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τη δοκιμασία του ΠΑΟΚ στο Ζηρίνειο ανοίγει σήμερα η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Volleyleague ανδρών. Το κυρίως μέρος της αγωνιστικής θα διεξαχθεί το τριήμερο 17 - 19 Γενάρη.

Στο κλειστό του Μετς «πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» τα ξαναλένε (18.30 - ΕΡΤ2 Σπορ) μόλις τρεις μέρες μετά την κόντρα τους για τον τελικό του Super Cup, που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό. Πλέον, επιστρέφοντας στις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα, δίνουν μια κομβική μεταξύ τους κόντρα, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να διατηρηθεί στο κυνήγι του πρωτοπόρου Μίλωνα και τον Ολυμπιακό να επιδιώκει να πλησιάσει περισσότερο την κορυφή, όντας στην 3η θέση.

Στο άλλο ματς ο ΠΑΟΚ, που ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στην 3η θέση, κι αυτός με βλέψεις να βρεθεί πιο κοντά στην κορυφή φιλοξενεί στην Πυλαία την ουραγό Κηφισιά (19.00), η οποία «καίγεται» για τους βαθμούς στη μάχη για την παραμονή.