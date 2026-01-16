ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ορίστηκαν οι ημιτελικοί

Οι ημερομηνίες των αγώνων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ορίστηκαν χθες από την ΕΠΟ. Σημειωτέον, στην τετράδα οι αγώνες πλέον είναι διπλοί, ενώ σε περίπτωση ίδιου αποτελέσματος στις ρεβάνς θα ακολουθήσει παράταση και μετά, αν χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η αυλαία της ημιτελικής φάσης θα ανοίξει στις 4 Φλεβάρη με την κόντρα στο Παγκρήτιο ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό (18.00) και το ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ (20.30). Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μια βδομάδα αργότερα, στις 11 Φλεβάρη, σε Βοιωτία (17.00) και Τούμπα (20.30).