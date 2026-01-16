ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Σωματείο Εργαζομένων

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών και φιλάθλου κοινού, λόγω της σοβαρής και χρόνιας υποστελέχωσης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, κρούει για άλλη μια φορά το Σωματείο Εργαζομένων του Σταδίου, με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα. Σε αυτή, πέρα από τα προβλήματα με την κατάσταση του Σταδίου και τους κινδύνους που αυτά εγκυμονούν, εκφράζεται και η αγωνία των εργαζομένων για το εργασιακό τους μέλλον, μετά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οπως σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, «το ΣΕΦ λειτουργεί σήμερα με τεράστιες ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό και κρίσιμες ειδικότητες, όπως ηλεκτρολόγοι - μηχανολόγοι, μηχανολόγοι - μηχανικοί, συντηρητές, υδραυλικοί, και γενικότερα όλες τις απαραίτητες τεχνικές ειδικότητες που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου αθλητικού χώρου. Παράλληλα, υπάρχει απόλυτη υποστελέχωση και σε βασικές υπηρεσίες, όπως η φύλαξη και η καθαριότητα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πραγματικό και άμεσο κίνδυνο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό που καθημερινά επισκέπτεται το Στάδιο, ιδίως κατά τη διάρκεια αγώνων και μαζικών εκδηλώσεων. Οι ελάχιστοι υπάλληλοι που έχουν απομείνει καλούνται να λειτουργήσουν πέρα από τα όρια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων τους, με δυσανάλογες ευθύνες και χωρίς την απαραίτητη στελέχωση που επιβάλλουν οι κανόνες ασφάλειας».

Παράλληλα το Σωματείο των Εργαζομένων εκφράζει ανησυχίες ότι μετά την ψήφιση παραχώρησης του ΣΕΦ και μέρους του περιβάλλοντος χώρου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, μετά από μισό χρόνο και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί καμία Σύμβαση με τους εργαζομένους, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι θέσεις εργασίας δεν θα θιγούν. Εστιάζει επίσης στο γεγονός ότι το ΣΕΦ δεν περιλαμβάνεται στη λίστα της κυβέρνησης για νέες προσλήψεις σε Αθλητικά Κέντρα.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει πως το Σωματείο Εργαζομένων «δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια ανθρώπων, ούτε να απαξιωθεί περαιτέρω το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» και ζητάει άμεσα λύσεις και απαντήσεις.