ΕUROLEAGUE

Βήμα πίσω για τον Παναθηναϊκό

Βήμα πίσω στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της Euroleague έκανε χθες στο Μόναχο ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα 85-78 από την Μπάγερν για την 22η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» έπεσαν στο 13-9, που τους αφήνει 8ους, μακριά από τις θέσεις που δίνουν πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Η χθεσινή ήταν η τρίτη ήττα στα τέσσερα τελευταία ματς για το «τριφύλλι» από την αρχή του έτους. Από την άλλη η Μπάγερν ανέβηκε στο 8-14 και ξεκόλλησε από την «ουρά» της βαθμολογίας

Στο χθεσινό ματς ο Παναθηναϊκός, «λαβωμένος» από σημαντικές απουσίες, με κυριότερη αυτή του Ναν, πλήρωσε την κακή τέταρτη περίοδο που έκανε, όπου δεν βρήκε τις λύσεις απέναντι στα μακρινά σουτ της Μπάγερν, η οποία με μπροστάρη τον Ομπστ (15 π.) και ένα επιμέρους 27-14 έφτασε στη σπουδαία επιτυχία. Προηγουμένως οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, μετά από ένα ρευστό πρώτο ημίχρονο, είχαν πάρει τα ηνία στην τρίτη περίοδο, προηγούμενοι 64-58 στο 30', χωρίς όμως να εδραιώσουν προβάδισμα ασφαλείας. Κορυφαίος του Παναθηναϊκό ήταν ο Οσμαν με 20 πόντους.