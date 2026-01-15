ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σφραγίστηκε η τετράδα

Eurokinissi

Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να επικρατούν στα ντέρμπι του προγράμματος, τον ΟΦΗ να κάνει σπουδαία έκπληξη και τον Λεβαδειακό να φτάνει σε ιστορική επιτυχία, ολοκληρώθηκε χθες η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, σφραγίζοντας την τετράδα των ημιτελικών.

Στο ένα από τα δύο ντέρμπι της οκτάδας, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 2-0 του Ολυμπιακού (Μύθου 7', Οζντόεφ 15'), παραμένοντας στη διεκδίκηση του τροπαίου και αφήνοντας εκτός συνέχειας τους περσινούς Κυπελλούχους. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αιφνιδίασε τους «ερυθρόλευκους», προηγούμενος 2-0 πολύ νωρίς, ενώ μέχρι την ανάπαυλα κράτησε το προβάδισμά του χωρίς προβλήματα, παρά την αντίδραση που προσπάθησαν να βγάλουν οι γηπεδούχοι. Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς, πίεσε και δημιούργησε αξιόλογες στιγμές, χωρίς όμως να τις εκμεταλλευτεί. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να χτυπήσει στην αντεπίθεση και είχε τις δικές του ευκαιρίες.

Στο άλλο ντέρμπι, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός σε μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις επικράτησε 3-0 του Αρη, με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Μπακασέτα, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με τους «πράσινους» (16', 53' πέναλτι, 65' πέναλτι). Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στα βασικά σημεία, έχοντας τον έλεγχο και πιέζοντας περισσότερο, ενώ ο Αρης, με εξαίρεση κάποιες καλές στιγμές, δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά το «τριφύλλι».

Στην «ΟPAP Arena» o OΦΗ έκανε σπουδαία έκπληξη επικρατώντας 1-0 της ΑΕΚ και βρέθηκε στα ημιτελικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα της Κρήτης πέτυχε ιστορική νίκη, καθώς έγινε η πρώτη εκτός του «Βig 5» που πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το γκολ του Σαλσέδο στο 80' έκρινε τον αγώνα υπέρ των Κρητικών, που είχαν και δοκάρι με τον Νους στο ξεκίνημα. Οι δε «κιτρινόμαυροι», που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μετά από 14 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, έδειξαν να βρίσκονται μακριά από τον καλό τους εαυτό πριν τη διακοπή των γιορτών. Παρά τις δικές της αρκετά αξιόλογες στιγμές, με κυριότερες τα δύο δοκάρια (Γιόβιτς, Μαρίν), η «Ενωση δυσκολεύτηκε να επιβάλει τον ρυθμό της και να αξιοποιήσει τις τελικές της προσπάθειες.

Στη Βοιωτία ο Λεβαδειακός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς (Μάγκνουσον 45'+1, Μάλτσι 90'+5), σφραγίζοντας πανηγυρικά το πολύτιμο εισιτήριο για την τετράδα του Κυπέλλου. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν στο φινάλε του ημιχρόνου, ενώ διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της επανάληψης, με την Κηφισιά να βγάζει αντίδραση στο τελευταίο 15λεπτο αλλά χωρίς να έχει καλές στιγμές.

Κόντρες φαβορί και αουτσάιντερ

Το νέο ντέρμπι, μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, και η κόντρα των αουτσάιντερ, Λεβαδειακού - ΟΦΗ, αποτελούν τα ζευγάρια της φετινής ημιτελικής φάσης. Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί αγώνες, με τα πρώτα ματς να έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το διήμερο 4-5 Φλεβάρη σε «Απόστολος Νικολαΐδης» και Βοιωτία, και τις ρεβάνς σε Τούμπα και Ηράκλειο στις 11 και 12 του ίδιου μήνα. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απρίλη στο ΟΑΚΑ.