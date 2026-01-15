MΠΑΓΕΡΝ - ΠΑΟ

Να πλησιάσει τα ψηλά

Εχοντας πάρει ψυχολογική ώθηση μετά τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια, αλλά παραμένοντας εκτός τετράδας της Euroleague, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στο Μόναχο με αντίπαλο την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική (20.30 - Novasports Prime).

Οι «πράσινοι» με 13-8 παραμένουν στην 7η θέση, και στο Μόναχο επιδιώκουν το «διπλό» ώστε να διατηρηθούν στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Μιλώντας για το ματς ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για ένα ακόμα δύσκολο τεστ, που η ομάδα του είναι υποχρεωμένη να το βγάλει με θετικό βαθμό. Στάθηκε στη δυναμική της αντιπάλου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα δυνατό και έμπειρο σύνολο, που πλέον έχει και έναν επίσης έμπειρο τεχνικό, τον Πέσιτς, ο οποίος ξέρει να καθοδηγεί την ομάδα του. Αναφερόμενος στους δικούς του παίκτες, ο Αταμάν επεσήμανε ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν προσηλωμένοι στα πλάνα και να διατηρήσουν έναν σταθερό ρυθμό στο ματς, αποφεύγοντας τα σκαμπανεβάσματα.

Από τον Παναθηναϊκό θα απουσιάσει απόψε ο Ναν, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων.