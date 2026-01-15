VOLLEYLEAGUE - SUPER CUP

Στον Ολυμπιακό το τρόπαιο

Κάνοντας σπουδαία ανατροπή ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε υπερ-πρωταθλητής της Volleyleague ανδρών για τη σεζόν 2024 - 2025, καθώς νίκησε 3-2 τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup (20-25, 15-25, 25-17, 26-24, 15-9).

Είναι το 4ο τρόπαιο Super Cup για τον πρωταθλητή της περσινής σεζόν Ολυμπιακό, ο οποίος έτσι έπιασε στη λίστα με τους πολυνίκες του θεσμού τον Ηρακλή, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τα «σκήπτρα» στη διοργάνωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στον τελικό, στο κλειστό του Μαρκοπούλου, ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε τον αντίπαλό του και προηγήθηκε 2-0 σετ, όμως ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή και άψογο οργανωτή τον πασαδόρο Καβάνα, αλλά και με τον Ατανιάσεβιτς να δίνει πολύτιμους πόντους επιθετικά, έβγαλε αντίδραση ισοφαρίζοντας σε 2-2 και οδηγώντας τον τελικό στο τάι μπρέικ. Εκεί οι «ερυθρόλευκοι», με καλύτερη ψυχολογία και διαθέτοντας τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, ολοκλήρωσαν την ανατροπή και πήραν τη νίκη και το τρόπαιο.