ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Για την πρωτιά και το αήττητο η Εθνική

Με το βλέμμα στραμμένο στη β' φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών, η Εθνική ομάδα θέλει απόψε να σφραγίσει την πρωτιά στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης του Βελιγραδίου, αντιμετωπίζοντας την Κροατία για την 3η και τελευταία αγωνιστική της α' φάσης (21.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι δύο ομάδες έχουν κάνει το 2 στα 2 στον όμιλο, και έτσι η αναμέτρησή τους είναι αυτή που θα κρίνει την 1η θέση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της β' φάσης: Θυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα προκριθούν σε αυτή (οι τρεις πρώτες κάθε ομίλου της α' φάσης) μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την α' φάση στους δύο νέους ομίλους των έξι ομάδων οι οποίοι θα δημιουργηθούν, από όπου οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα προκριθούν στα ημιτελικά.

Ετσι, η διατήρηση του αήττητου αποτελεί βασικό στόχο της Εθνικής, ενώ παράλληλα θέλει να περάσει με θετικό βαθμό το πρώτο απαιτητικό τεστ στη διοργάνωση, αφού απέναντι στην Κροατία ανεβαίνει αισθητά ο πήχης της δυσκολίας για την ελληνική ομάδα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ματς, με Γεωργία και Σλοβενία.

Μιλώντας για το αποψινό ματς, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος επεσήμανε ότι η Εθνική έχει να αντιμετωπίσει μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης, εκ των φαβορί ακόμα και για το τρόπαιο. Ο Ελληνας τεχνικός εξήγησε πως οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κρίνουν την αναμέτρηση, γι' αυτό και οι παίκτες της Εθνικής θα πρέπει να εμφανιστούν με τη μέγιστη συγκέντρωση, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εικόνα που θα εμφανίσουν οι διεθνείς.

Στο άλλο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του 2ου ομίλου αναμετρούνται Γεωργία και Σλοβενία, με έπαθλο την 3η θέση και την πρόκριση στη β' φάση.